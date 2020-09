00:02 Uhr

Buch bricht die Serie der SSG Ulm

Wenigstens ein Punkt im Landesliga-Derby

Das Duell zwischen den beiden Fußball-Landesligisten SSG Ulm und dem TSV Buch hatte durchaus Derbycharakter. Die zerfahrene Partie war zwar nie unfair, aber dennoch mit kleinen Nickligkeiten gespickt. Einen wirklichen Spielfluss ließen die vielen Unterbrechungen kaum aufkommen, am Ende trennten sich zwei hoch motivierte Teams mit einem leistungsgerechten 1:1. Damit bleibt die SSG in dieser Saison ungeschlagen, die Serie von vier Siegen in Folge ist aber erst einmal unterbrochen.

Wie immer legten die Ulmer in der Anfangsphase des Spiels mächtig los und kamen nach vier Minuten zur ersten Großchance. Niklas Kraus brachte den Ball aus kürzester Distanz jedoch nicht im Gästetor unter. Eine knappe Viertelstunde später unternahm Micael da Silva Malheiro den Versuch, Buchs Torhüter Benjamin Maier aus größerer Entfernung zu überlisten. Seinen Heber konnte Maier jedoch im letzten Moment entschärfen. Weil die Ulmer Vorstädter nun nachließen, bekam auch der TSV Buch seine Möglichkeiten. Manuel Schrapp konnte aber SSG-Schlussmann Patrick Apel nicht bezwingen (26.) und Timo Leitner traf nur den Pfosten (45.). Gleich nach dem Seitenwechsel beförderte Markus Bolkart freistehend das Leder über den Kasten von Apel (48.). Für ihre Führung benötigten die Hausherren schließlich die Mithilfe der Bucher Hintermannschaft. Ein von Björn Hauser scharf getretener Freistoß wurde von TSV-Kapitän Dominik Amann unglücklich mit dem Kopf ins eigene Tor verlängert (59.). Beim Ausgleich sah auch die SSG-Abwehr nicht gut aus. Erst bekam sie den Ball nicht aus der Gefahrenzone, dann konnte sie den Nachschuss von Timo Leitner nicht verhindern, der zum 1:1 abstaubte (82.).

Am kommenden Sonntag befassen sich die SSG Ulm und der TSV Buch mit Hinterbänklern der Tabelle. Buch muss am späten Nachmittag (17 Uhr) zu Schlusslicht TSV Köngen und Ulm empfängt den Vorletzten TSV Weilimdorf (15 Uhr).

SSG Ulm 99: Apel – Strobel, Bührlen, Walter, Bölstler – Haußer, Beneke, Schwarzat, Spona (52. Aggeler) – Da Silva Malheiro, Kraus (80. Stirner).

TSV Buch: Maier – S. Paul (9. Negele, 78. Sailer), Zwar, J. Paul, Zott (65. Trum) – Bolkart, Schabel (70. Egle), Amann, Merkel – Leitner, Schrapp.

Das 2:2 des TSV Neu-Ulm beim FV Sontheim löste bei Lukas Kögel keine Euphorie aus. „Wir haben es in der ersten Halbzeit hergeschenkt“, sagte der Spielertrainer, der erstmals in dieser Saison selbst von Beginn an auf dem Feld stand. Nach etwas mehr als einer halben Stunde gelang seiner Mannschaft die Führung. Nach einem Heber von Mehmet Ali Fidan musste Nole Stanic nur noch einschieben (22.). In der Folge bekamen die Hausherren jedoch Oberwasser und nutzten eine Standardsituation zum Ausgleich. Nach einer Ecke gelang Jakob Gläser das 1:1 (36.). Jorgis Kentridis sorgte für das Sontheimer 2:1 (40.). Nach der Pause berappelte sich Kögels Mannschaft, den Ausgleich erzielte wieder Stanic aber erst in der 83. Minute. Im ersten echten Heimspiel der Saison bekommt es der TSV Neu-Ulm am Samstag (15.30 Uhr) mit dem TSV Oberensingen zu tun. Der liegt überraschend auf einem Abstiegsplatz. Womöglich hat das mit einer Personalie zu tun. TSV-Torjäger Fatih Özkahraman hat in dieser Saison noch keine Minute gespielt. Trotzdem könnte es sein, dass er das Neu-Ulmer Muthenhölzle bald kennenlernen wird. Dem Vernehmen nach steht Özkahraman vor einem Wechsel zu Türkspor Neu-Ulm. (jürs)

TSV Neu-Ulm: Fritsche – Merk (76. Gnann), Rupp, D. Schuhmacher, M. Kurz – German (10. N. Kurz, 83. Abdulahovic), Schlotter (73. Ufschlag), Kögel, Kidane – Fidan, Stanic.

