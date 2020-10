vor 45 Min.

Bucher Felsenstadion bleibt eine Bastion

Zweites Heimspiel, zweiter Saisonsieg. Ein Punkt für Neu-Ulm, Zwangspause für die SSG Ulm

Von Jürgen Schuster

Auch das zweite Spiel im eigenen Stadion hat der TSV Buch gewonnen. An der Rechtmäßigkeit des 4:2-Erfolgs über den FV Sontheim gab es nichts zu rütteln. Zu klar und überlegen agierten die Hausherren und führten bereits vor dem Seitenwechsel klar mit 4:0. Markus Bolkart brachte seine Mannschaft mit einem Kopfball schnell in Front (2.). Zehn Minuten später konnte die Sontheimer Hintermannschaft einen Bucher Eckball nicht entscheidend klären. Sören Paul nahm das Geschenk an und traf erneut für die Gastgeber. Es war noch keine halbe Stunde gespielt, als Timo Leitner zur Stelle war. Nach einer Ecke des FV Sontheim ging es schnell in die andere Richtung, Manuel Schrapp hieß dabei der Vorlagengeber für das 3:0 (27.). Als Schrapp selbst mit dem 4:0 noch einen drauf gesetzt hatte, schien die Messe endgültig gelesen (32.). Nach der Pause kamen die Gäste etwas besser ins Spiel und durch Daniel Gentner zum schnellen 4:1-Anschlusstreffer (49.). Buch nutzte nun seine Chancen nicht mehr so eiskalt und konsequent wie in den ersten 45 Minuten. Das zweite Tor von Gentner kam jedoch viel zu spät, um noch einmal Spannung ins Geschehen bringen zu können (81.). „Es hat gepasst und war ein verdienter Sieg“, freute sich der Bucher Pressewart Steffen Amann hinterher. Wenig Grund zur Freude hatte jedoch Abwehrspieler David Trum. Nach einem Zusammenprall mit seinem Kollegen Dominik Amann musste er mit dem Krankenwagen in die Klinik transportiert werden (45.+2).

TSV Buch: Maier – Paul, Zwar, Trum (45.+2 Seifert), Zott – Sailer (84. Egle), Amann (74. Schabel), Merkel, Bolkart – Schrapp, Leitner (84. Riedel).

Eine gerechte Punkteteilung lieferte der TSV Neu-Ulm am Samstag ab. 2:2 stand es nach 90 intensiven Minuten im Heimspiel gegen den FC Frickenhausen. „Das hat Körner gekostet“, beschrieb TSV-Spielertrainer Lukas Kögel die Partie und sprach von einem hohen Kraftaufwand. Er begann mit seiner Mannschaft stark, Alexandro Casullo konnte die Bemühungen mit seinem 1:0 auch früh in Zählbares ummünzen (9.). In der Folge wurden die wichtigen Zweikämpfe zwar gewonnen, der entscheidende letzte Pass fand jedoch nur selten seinen Abnehmer. Ein Foulelfmeter brachte die Gäste zurück ins Spiel. Mehmet Ali Fidan war etwas ungeschickt zu Werke gegangen, Frickenhausens Julian Hofacker ließ sich die Chance nicht entgehen und glich aus (20.). Nach dem Seitenwechsel agierten beide Mannschaften auffällig offensiv, diesmal nutzen jedoch die Gäste ihre Möglichkeit. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß schoss Giuseppe Pirracchio Frickenhausen in Front (66.) und Neu-Ulm benötigte den Elfer für den Ausgleich. Fidan war der Schütze zum 2:2-Endstand (73.). Weil Hofacker noch eine Hundertprozentige ausließ (90.), hing das Ergebnis am seidenen Faden. TSV-Schlussmann Luca Fritsche war in dieser Aktion der Neu-Ulmer Held und hielt den Punkt fest.

TSV Neu-Ulm: Fritsche – Merk (70. Gnann), Rupp, D. Schuhmacher, M. Kurz – Casullo (73. Dipsizgöl, 83. N. Kurz), Beer, Kögel, Kidane – Fidan (75. Stanic), Ufschlag.

Das auf Sonntag angesetzte Spiel zwischen der Überraschungsmannschaft SSG Ulm und Neresheim wurde abgesetzt. Im Umfeld der Ulmer hat es einen Corona-Fall gegeben. Mehrere Spieler und Spielerinnen wurden getestet und alle Partien der beiden Männer- und der Frauenmannschaft vorsichtshalber abgesagt. (jürs)

