13.04.2018

Burlafingen entkommt dem Tabellenkeller Lokalsport

Der FC gewinnt gegen den SV Beuren

Der FC Burlafingen hat sich gestern Abend durch einen 2:1-Erfolg gegen den SV Beuren aus dem Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga freigeschwommen. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt jetzt wieder neun Punkte. Eben diesen Relegationsplatz verlor der SV Beuren an den SV Asselfingen, der seinerseits im Alb-Derby gegen den SV Lonsee zu einem verdienten 1:1 kam. Asselfingen hat außerdem noch zwei Spiele weniger ausgetragen als Beuren.

SV Asselfingen – SV Lonsee 1:1 (0:1). Reinhold Hildermann schoss die Gäste schon in der zweiten Minute in Führung. Danach spielte sich das Geschehen weitestgehend im Mittelfeld ab. Die Anteile waren gleichmäßig verteilt. Asselfingen kam in der Schlussphase durch Gabriel Friedrich doch noch zum leistungsgerechten Ausgleich (89.).

FC Burlafingen – SV Beuren 2:1 (0:0). Der insgesamt zerfahrene erste Durchgang bot beiden Seiten zahlreiche Chancen. Nach dem Seitenwechsel hatte Burlafingen die Partie besser im Griff und entschied sie durch einen Doppelschlag von Tobias Maier (84., 89.) aber erst spät. Johannes Maurer gelang auf der Gegenseite in der 94. Minute noch Ergebniskosmetik.

FC Neenstetten – TSV Langenau 0:4 (0:2). Langenau machte mit den Toren von Jannik Kräutter (2.) und Jochen Huber (16.) im Derby schnell klar, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Danach schalteten die Gäste etwas zurück und Neenstetten kam etwas besser in die Partie. In der Schlussphase machte der ambitionierte Aufsteiger aber noch einmal Ernst und kam durch Markus Gassner (70.) und Florian Peruzzi (83.) zum klaren Erfolg. (mis)

