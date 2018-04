28.04.2018

Burlafingen verliert Lokalsport

SV Beuren mit „Endspiel“

Von Jürgen Schuster

Langsam aber sicher wird das Bezirksligaklassement begradigt. Am Donnerstagabend hat der FC Burlafingen in seinem Nachholspiel die Chance auf einen kleinen Befreiungsschlag verpasst. Gegen Türkgücü Ulm setzte es eine klare 1:4-Heimschlappe. Damit zogen die Türken in der Tabelle an den anderen Kellerkindern aus Beuren und Asselfingen vorbei und können sich weiter Hoffnungen auf den Ligaverbleib machen.

Morgen (15 Uhr) treffen der SV Beuren und der SV Asselfingen im direkten Duell aufeinander. „Das ist für uns ein Endspiel“, sagt Beurens Trainer Markus Hofele. Punkten – egal wie, gibt er seiner Mannschaft dazu vor. Hofele sieht seine Truppe trotz der misslichen Lage auf einem guten Weg, lediglich ein Torjäger fehlt ihm. Weil Beuren bereits 23 Partien und damit zwei mehr als die Konkurrenz absolviert hat, ist die Situation beim Vorletzten allerdings die schwierigste. Gegen die Schützenhilfe aus Burlafingen hat in Beuren deshalb ganz bestimmt niemand etwas einzuwenden.

Der FC empfängt im dritten Heimspiel hintereinander Schlusslicht FC Neenstetten. Ein böses Erwachen gab es vor einer Woche für den SV Tiefenbach in Burlafingen. „Ein komisches Spiel, da hat alles zusammen gepasst“ – SVT-Trainer Christoph Schregle schüttelt immer noch den Kopf. 2:0 geführt, vierzig Minuten in Überzahl gespielt, selbst noch eine Rote Karte kassiert und ganz zum Schluss 2:3 verloren, so lief es damals für die Tiefenbacher. Trotzdem berichtet Schregle von einer guten Stimmung innerhalb seines Teams. Gegen den TSV Erbach will sich der SV morgen (15 Uhr) im eigenen Stadion rehabilitieren und den Kontakt zur Tabellenspitze erhalten. Teamgeist und mannschaftliche Geschlossenheit sollen die Tugenden dazu sein.

Bezirksligaprimus TSV Neu-Ulm ist schließlich beim TSV Lonsee zu Gast. Verfolger Türkspor Neu-Ulm empfängt die SSG Ulm 99.

