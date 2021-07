Sie werden wieder ihren Spaß haben

Die Ulmer erwischen mit dem FC Nürnberg einen attraktiven und vielleicht nicht einmal unschlagbaren Gegner

Eigentlich kann man sich beim SSV Ulm 1846 Fußball aus gleich zwei Gründen über diesen Erstrundengegner im DFB-Pokal freuen: Der FC Nürnberg ist einer der ganz großen deutschen Traditionsvereine und dieser Name lässt sich natürlich prima verkaufen. Sollte die Kapazität des Donaustadions tatsächlich zu 60 Prozent genutzt werden dürfen, dann sollten die Ulmer kein Problem haben, die mehr als 11.000 Karten an den Fan zu bringen. Hinzu kommt: Zumindest unschlagbar ist der „Club“ nicht – Tabellenplatz elf in der abgelaufenen Saison in der zweiten Bundesliga belegt diese Einschätzung.

Vor allem die älteren Nürnberger Fans haben da natürlich ganz andere Ansprüche und Erwartungen. Im Briefkopf des Vereins stehen immerhin neun deutsche Meisterschaften, bis 1987 war Nürnberg über 64 Jahre lang deutscher Rekordmeister. Dazu kommen vier Pokalsiege und der letzte liegt noch gar nicht so lange zurück: In der Saison 2006/2007 gewann die Mannschaft um Legende Marek Mintal das Finale in Berlin gegen den VfB Stuttgart mit 3:2 nach Verlängerung. Aber leicht hatten es die Fans der „Clubberer“ nie mit ihrem Verein. Mit neun Abstiegen ist Nürnberg auch Rekord-Absteiger aus der Bundesliga, letztmals verabschiedeten sich die Mittelfranken vor zwei Jahren als Tabellenletzter aus dem Oberhaus. Man hat sich ein Stück weit damit abgefunden in Nürnberg – der Club is eben a Depp. Geprägt wurde dieser Spruch vor 25 Jahren, damals gibt es sogar runter in die Regionalliga.

Markus Thiele hat eigentlich ganz schlechte Erinnerungen an Nürnberg. Der Ulmer Geschäftsführer hat früher in Aalen und Rostock gearbeitet, mit beiden Vereinen ist er im Pokal an Nürnberg gescheitert. Gefreut hat sich Thiele trotzdem, als am Sonntag Thomas Broich am Sonntag in der ARD-Sportschau schon recht früh in der Sendung nacheinander die Kugeln mit den Namen Ulm und Nürnberg aus der Lostrommel fischte. „Ich habe da persönlich noch ein paar Rechnungen offen“, sagte der Ulmer Geschäftsführer schmunzelnd und fügte an: „Ein sehr schönes Los, ein prominenter Gegner, ein regionaler Bezug.“

Beim FV Illertissen dürfte man sich am Sonntag noch einmal geärgert haben über die Niederlage im Elfmeterschießen gegen Türkgücü München im Finale des bayerischen Totopokals. Der Drittligist trifft im DFB-Pokal auf Union Berlin. Gegen den Kultverein aus der Hauptstadt hätte auch der FVI gerne gespielt.

Die erste Runde wird zwischen dem 6. und dem 9. August gespielt. Auf die genaue Ansetzung haben die beteiligten Vereine keinen Einfluss.