28.12.2018

Das Halbfinale sollte es schon sein Lokalsport

Aber hoch sind die Erwartungen des TSV Babenhausen beim Vorrundenturnier nicht

Obwohl die beiden Regionalligisten FV Illertissen und FC Memmingen nicht dabei sind, kann sich das Teilnehmerfeld beim ersten Vorrundenturnier um die schwäbische Futsalmeisterschaft am heutigen Freitag in Babenhausen durchaus sehen lassen. Insgesamt werden sieben Vorrundenturniere ausgetragen, die jeweiligen Sieger qualifizieren sich für das Endrundenturnier am 12. Januar in Günzburg.

In Gruppe A bekommt es der Gastgeber und schwäbische Bezirksligist TSV Babenhausen mit dem Ligarivalen TV Erkheim und dem ambitionierten Kreisklassisten TV Haldenwang zu tun. Die Erwartungen beim TSV Babenhausen sind allerdings trotz der starken Hinrunde auf dem Feld bescheiden. Trainer Bernd Scherer hat schließlich keine Hallenspezialisten im Kader. Trotzdem sollte es vor eigenem Publikum mindestens für die Teilnahme am Halbfinale reichen.

In Gruppe B ist der Bezirksligist TV Bad Grönenbach der Favorit. Eine ganze Menge wird auch dem TSV Ottobeuren zugetraut. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reinhardt kommt als souveräner Tabellenführer der Kreisliga Allgäu Mitte mit viel Selbstvertrauen in den Fuggermarkt. Als Außenseiter tritt die SpVgg Günz-Lauben an. Der A-Klassist hat sich als Unterallgäuer Vizemeister für die Vorrunde qualifiziert.

Das traditionell sehr gut besuchten Vorrundenturnier in der Babenhauser Dreifachhalle beginnt heute um 18 Uhr mit der Partie TV Erkheim gegen SV Haldenwang. Der Sieger und somit der Teilnehmer an der Endrunde am 12. Januar in Günzburg dürfte gegen 21.30 Uhr feststehen. (az)

