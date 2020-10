vor 22 Min.

Das Standardresultat

Illertissen wieder 2:2

Ein 2:2 wird zum Standardresultat beim FV Illertissen II. Am Samstag trennte er sich mit diesem Ergebnis vom FC Garmisch-Partenkirchen und beendete damit zum dritten Mal in Folge ein Spiel mit 2:2. Von Beginn an ergaben sich am Fuße der Zugspitze Chancen hüben und drüben.

Die Illertisser Führung erzielte Robin Glöckle (28.). Mitte der zweiten Spielhälfte gelang Sime Pesic mit einem Kopfball das 0:2 (68.). Als Moritz Müller einen Abwehrfehler zum Anschluss verwertet hatte (78.), witterten die Hausherren ihre Chance. Erneut traf Müller zum verdienten Ausgleich (82.). (jürs)

FV Illertissen II: Fendt – Ott, Koch, Egle, Sailer, Fiadlgo – S. Pesic, D. Pesic, Hafner – Göhrlich (72. Jenuwein), Glöckle (81. Dhzeverovic), Mignemi (90. Antunovic).

