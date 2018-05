04.05.2018

Das Team der Stunde Lokalsport

Blaustein mit starker Bilanz

Der TSV Blaustein ist das Team der Stunde in der Fußball-Landesliga. Sechs Mal in Folge unbesiegt – der Mannschaft von Spielertrainer Michael Passer ist in den vergangenen Wochen der große Befreiungsschlag gelungen. Ganz ist der Klassenerhalt allerdings noch nicht geschafft, dazu fehlen noch mindestens zwei Siege.

Die heutige Hausaufgabe (15.30 Uhr) gegen Aufsteiger FC Frickenhausen gerät nun zum Sechs-Punktespiel, weil der mit lediglich zwei Zählern weniger als die Blausteiner den TSV noch überholen könnte.

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Passer wird trotz eines Bänderrisses in die Kickstiefel steigen. Der Kader ist nämlich dünn. Beim 3:2-Sieg in Bettringen am vergangenen Wochenende flogen sein Bruder Benjamin und Mark Ruckgaber vom Platz. (jürs)

