vor 42 Min.

Das Urgestein der Neu-Ulmer Fechter Lokalsport

Seit 67 Jahren ficht Herbert Steck für den TSV und gibt Lektionen. Vor dem Training geht er gerne an der Donau joggen

Seit 67 Jahren Fechter und noch heute aktiv – Herbert Steck vom TSV Neu-Ulm hat dieses Kunststück geschafft. Der 79-Jährige ist immer noch mit Leidenschaft dabei.

Trainer gibt es beim TSV ein paar, etwa Fechtmeister und Chef-Trainer Ivan Taukachou oder Lukas Hörger, der dienstags extra aus Heidenheim kommt. Dann ist da noch Richard „Richy“ Oed, langjähriger Abteilungsleiter und seit über 40 Jahren in der Abteilung sowie jüngst beim Donau-Iller-Cup der Fechter wieder Turnierdirektor. Aber keiner ist so lange dabei wie das Urgestein der Trainergilde und der Fechtabteilung, Herbert Steck, der für seine guten Lektionen im Verein bekannt ist.

Eine von ihm zu bekommen, wird intensiv und anstrengend. Die rund eine Viertelstunde lange Lektion ist mit kurzen, knappen Anweisungen und vielen Aktions-Wiederholungen verbunden. Die Neu-Ulmer Fechter schwören aber auf den Lernerfolg, weil sie den Fortschritt sofort spüren. Wieder eine neue Parade oder eine andere Angriffsmöglichkeit gelernt – das TSV-Urgestein weiß eben, was dem Nachwuchsfechter braucht und wann ihm auch mal eine Pause guttut. Und er kann es den „jungen“ Fechtern auch immer noch bestens vormachen, obwohl er im April 80 Jahre alt wird.

Laut Meldedaten des Verbands ist Herbert Steck seit dem 1. Oktober 1951, also nun fast 67 Jahre in der Fechtabteilung des Vereins. Er weiß noch ganz genau um die Anfänge der Fechtabteilung kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als nur eine kleine Gruppe von Fechtern unter dem Deckmantel der Trachtengruppe im Neu-Ulmer Konzertsaal wieder anfing zu fechten: Damals getarnt als Singstunde, weil das Kämpfen mit einer Waffe, auch wenn sie noch so unmilitärisch genutzt wird, verboten war.

Erst nach und nach besserten sich die Verhältnisse für die damals zehn Fechterinnen und Fechter, die nach und nach sogar so gut wurden, dass sich allmählich auch feine Erfolge einstellten. Es gab Meisterschaften und Titel, Pokale und Medaillen, aber an eine Besonderheit erinnert sich Herbert Steck noch ganz besonders gern, wenn er einem die Fotoalben mit den Zeitungsausschnitten zeigt. „Man muss sich mal vorstellen: Bei den Schwäbischen Meisterschaften 1971 hier in Neu-Ulm haben wir gleich drei Aktiven-Mannschaften im Herrenflorett gestellt.“

Viele Erfolge und Titel gehen auf die Rechnung von Steck, der viele Jahre Abteilungsleiter der Fechter war. Nicht nur dafür wurde ihm vor einigen Jahren die Ehrenamts-Nadel des Freistaats Bayern verliehen. Da er seit Anbeginn seine Übungsleiterpauschale als C-Trainer wieder an die Abteilung spendet, hat er im Laufe seines Fechterlebens die Abteilung mit geschätzten 50000 Euro unterstützt. Dazu kommen unzählige Stunden als Übungsleiter.

Zwar hat er in dieser Saison den C-Trainer-Schein nicht mehr verlängern lassen, aber er gibt nach wie vor Lektionen in den Dienstags- und Freitagstrainings. „Mir macht es Spaß und es hält doch auch jung“, sagt er und erwähnt ganz nebenbei, dass er vor dem Training gerne noch eine knappe Stunde an der Donau entlang joggen geht. (az)

Themen Folgen