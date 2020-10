vor 20 Min.

Das war ein wilder Ritt

Elias Wekemann erzielt im Derby gegen Aufheim/Holzschwang ein Tor. Aber er vergibt weitere Chancen, seine Mannschaft ziert jetzt das Tabellenende

Von Michael Schuster

Die SGM Aufheim/Holzschwang kam am Sonntag zu ihrem dritten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga. Gegner SV Tiefenbach wartet nach dem 1:2 dagegen noch immer auf den ersten dreifachen Punktgewinn und rutschte ans Tabellenende ab.

Ob der Sieg nach der von vielen Zweikämpfen geprägten Partie in Ordnung ging oder nicht, wird bei der Nachlese sicher auch ein Stück weit von der jeweiligen Vereinsbrille abhängen. Fakt war aber, dass sich der zweite Aufheimer Treffer in der Schlussphase abgezeichnet hatte. Zunächst scheiterte Leon Dietz am starken SVT-Keeper Manuel Böck, bevor Nicolas Eigner eine weitere Großchance liegen ließ. Am Ende war es dann Florian Mayerhofer, der in der 90. Minute aus einem Gewühl im Gästestrafraum den Ball zum Siegtreffer über die Linie stocherte. Allerdings war damit die Messe noch nicht gelesen, denn im direkten Gegenzug hatte der unbedrängte Elias Wekemann noch die Möglichkeit, seinen Tiefenbachern zumindest den einen Zähler zu retten. Sein Kopfball landete aber in den Armen von Torhüter Nicolai Bachteler. Wekemann unterstrich mit dieser vergebenen Möglichkeit das Kuriosum der gestrigen Partie: Nach jedem Treffer bot sich dem Gegner im direkten Gegenzug die Riesenchance, die Verhältnisse wiederherzustellen.

Nachdem Simon Krumpschmid in der 50. Minute einen am emsigen Lennart Möhlinger verursachten Elfer zur Führung der Hausherren genutzt hatte, tauchte direkt nach Wiederanpfiff Wekemann alleine im SGM-Strafraum auf. Bachteler konnte seinen Abschluss jedoch parieren. Gleiches Bild, nur seitenverkehrt, beim 1:1. Wekemann profitierte von einem derben Patzer von Simon Krumpschmid und vollstreckte diesmal trocken zum Ausgleich (64.). Nach dem Anspiel drang auf der Gegenseite plötzlich Lennart Möhlinger alleine in den Strafraum ein, ließ sich bei seinem Versuch den Keeper zu umkurven aber zu weit abdrängen.

