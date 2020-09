vor 19 Min.

Der Aufsteiger bastelt an seinem Nimbus

SSG Ulm bleibt ungeschlagen. Für Neu-Ulm endet eine Serie

Eine stolze Serie des TSV Neu-Ulm ging am Samstag in der württembergischen Fußball-Landesliga zu Ende. Dagegen sorgt Aufsteiger SSG Ulm weiter für Furore.

Sechs Spiele in Folge blieb der TSV Neu-Ulm ohne Niederlage, am Samstag setzte es beim SV Neresheim dann eine deutliche 1:4-Pleite. In einer Partie, in der beide Teams auf Angriff gepolt waren, gab es dementsprechend auch einige Lücken in den Abwehrreihen. Die Neu-Ulmer Führung durch Novica Stanic (21.) war zu dem Zeitpunkt durchaus verdient, weil sich er und seine Mitstreiter ein kleines Chancenplus erarbeitet hatten. Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel dann eine strittige und aus Neu-Ulmer Sicht ärgerliche Situation. Der Linienrichter wollte bei einer Abwehraktion von Daniel Schuhmacher ein Handspiel gesehen haben. Der Schiedsrichter folgte seinem Assistenten und entschied auf Elfmeter. Dennis Werner nutzte das Geschenk zum Ausgleich (48.). Trotzdem versuchten die bayerischen Gäste im Spiel zu bleiben, wurden jedoch bitter ausgekontert. Nach einer Standardsituation des TSV ging es schnell in die andere Richtung. Der Ulmer Ex-Profi Andreas „Bobo“ Mayer war dabei für die Führung der Hausherren zuständig (63.).

Im Gegenzug traf Mehmet Ali Fidan erst nur an den Innenpfosten des Neresheimer Gehäuses und Yannick Gnann konnte den Abpraller schließlich nicht im leeren Tor unterbringen. Besser machten es gleich darauf die Neresheimer, Fabio Mango besiegelte mit seinem 3:1 bereits das Neu-Ulmer Schicksal (66.). Bobo Mayer trug sich schließlich noch ein weiteres Mal in die Torschützenliste ein (77.). Der Neu-Ulmer Spielertrainer Lukas Kögel stellte fest: „Das darf uns so nicht passieren.“

TSV Neu-Ulm: Fritsche – Gnann, Rupp, D. Schuhmacher, M. Kurz – German (80. N. Kurz), Schlotter (71. Ufschlag), Kögel (85. Beer), Kidane – Fidan, Stanic (80. R. Schuhmacher).

Als Aufsteiger das einzige noch ungeschlagene Team – die SSG Ulm sorgt in der Landesliga weiter für Furore und liegt nach dem 2:0-Sieg beim TV Echterdingen nun auf Tabellenrang zwei. Auf dem engen und kleinen Kunstrasen erwischten die Ulmer einen Start nach Maß. Björn Haußer verwandelte bereits nach 120 Sekunden einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter zum frühen 0:1. Obwohl die erste Spielhälfte weitgehend ausgeglichen verlief, konnte die SSG sogar noch einen draufsetzen. Wieder war Haußer der Ausgangspunkt, seine perfekte Hereingabe musste Niklas Kraus nur noch zum 0:2 über die Linie drücken (24.).

In Halbzeit zwei versuchten die Gastgeber alles und hatten nun die größeren Spielanteile. Driss Madjid vergab die beste TVE-Möglichkeit zum Anschluss (52.). Auf der Gegenseite scheiterte Johannes Streiter am gegnerischen Torhüter Josef Weizel. In der Schlussphase vergaben die Ulmer noch weitere hochkarätige Möglichkeiten. Haußer traf nur den Pfosten (86.), der eingewechselte Martin Aggeler scheiterte erst an Josef Weizel (88.), dann schoß Aggeler noch neben das Tor (90.). (jürs)

SSG Ulm: Apel – Strobel, Timmermann, Walter, Bölstler – Haußer, Schwarzat (70. Aggeler)., Beneke, Kraus (64. Häußler) – da Silva Malheiro (80. Bührlen), Streit.

