vor 58 Min.

Der Auftakt im WFV-Pokal überrascht Lokalsport

Der TSV Neu-Ulm unterliegt Laupheim in der ersten Runde des WFV-Pokals. TSV Buch spielt gegen seinen Lieblingsgegner wie immer.

Ein Kessel Buntes – die erste Runde des WFV-Pokals förderte am Wochenende die ein oder andere Überraschung zutage. So gewann der SC Türkgücü Ulm am Samstag unerwartet mit 2:0 gegen Landesligist TSV Weilheim/Teck und trifft am kommenden Samstag (15.30 Uhr), in Runde zwei, zu Hause auf den Verbandsligisten TSV Essingen.

Beim TSV Buch war es wie immer, wenn er sich auf die Reise zum TSGV Waldstetten begibt. Das Team von Trainer Harry Haug konnte einmal mehr auf der Ostalb gewinnen, diesmal reichte dort ein frühes Tor von Neuzugang Timo Leitner (15.) zum 1:0-Sieg und damit zum Weiterkommen. Jetzt müssen die Bucher zum Bezirksligisten SG Schorndorf (Samstag, 15.30 Uhr).

Trotz eines starken Auftritts stand der TSV Neu-Ulm am Ende mit leeren Händen da. Über weite Strecken konnten die stark ersatzgeschwächten Kreisstädter Verbandsligaaufsteiger Olympia Laupheim Paroli bieten. „Wir haben gut gespielt, waren aber halt noch zu grün hinter den Ohren“, sagte TSV Co-Trainer Bora Meydanci, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft dennoch zufrieden war. „Mit dem Stammteam hätten wir sicher gewonnen.“ So fingen sich die Neu-Ulmer erst Mitte der zweiten Spielhälfte das 0:1 ein (66.) und erst in der Nachspielzeit fiel mit dem 0:2 die endgültige Entscheidung.

Eine frühe 1:0-Führung durch Sebastian Hinkl (16.). nutzte dem TSV Blaustein hingegen nichts. Weil er sich zwei späte Gegentore (78., 83.) zur 1:2-Niederlage gegen Landesligaaufsteiger FC Mengen einfing, wurde es nichts mit dem Traumlos für die zweite Runde. Mengen darf sich am kommenden Wochenende auf den Südwest-Regionalliganeuling TSG Balingen freuen. Aus Sicht des FC Mengen aufgrund der räumlichen Nähe zu den Balingern sicher der absolute Knaller.

Ausgeschieden ist übrigens auch Donau-Iller-Bezirkspokalsieger FC Blaubeuren. Er verlor zu Hause gegen Landesligaaufsteiger SC Geislingen mit 0:2.(jürs)

Themen Folgen