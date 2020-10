18:55 Uhr

Der FV Illertissen spielt am Samstag gegen Greuther Fürth II

Plus Dass die Winterpause in der Regionalliga Bayern und damit für den FV Illertissen verfrüht beginnt ist fast sicher, entscheidet sich aber erst am Montag. Davor steht noch ein Spiel an.

Von Hermann Schiller

Wenn der Fußball-Regionalligist FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) die Zweitvertretung der Spvgg Greuther Fürth empfängt, könnte das ein richtungsweisendes Spiel für die Illertisser werden – und höchstwahrscheinlich das letzte vor der Winterpause.

Sollte Illertissen gegen Fürth die drei Punkte am Platz behalten, könnte das ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt sein. Dem gegenüber steht allerdings, dass sich die Fürther als sehr unangenehmer Gegner herausstellen können. Wie immer bei zweiten Mannschaften wird der FVI auf ein Team treffen, dessen Akteure allesamt eine gute fußballerische Grundausbildung vorweisen können. Darüber hinaus wirken bei diesen Mannschaften, so auch bei den Fürthern, junge, ehrgeizige Spieler mit, die den Profibereich anstreben. Geführt werden diese jungen Spieler meist von erfahrenen Ex-Profis, so wie bei den Fürthern von Daniel Adlung. Der 33-Jährige bringt jede Menge Erfahrung aus der Zweiten Bundesliga mit, als er bei den Münchner Löwen und Energie Cottbus Profi war und dort über 200 Spiele bestritt. Andererseits gab es beim Illertisser Gegner in der Coronapause ebenfalls eine große Fluktuation im Kader, und die Mannschaft hat im Vergleich zur Vorrunde ein ganz anderes Gesicht.

Stadt Illertissen sperrt ab Montag die Sportstätten

Damals, im September vergangenen Jahres, gewannen die Illertisser mit 3:1 und hätten garantiert nichts gegen ein ähnliches Ergebnis. „Ist doch klar, dass wir nach dem letzten Sieg gegen Eichstätt jetzt nachlegen wollen“, blickt Trainer Marco Konrad voraus. „Wir müssen erneut versuchen, schnell ins Spiel zu kommen. Anfangs über den Kampf und dann natürlich, was wir können, vom Spielerischen her. Ich erwarte einen Gegner, der zunächst Wert darauf legt, hinten gut zu stehen. Die taten sich zuletzt schwer und haben gegen Memmingen erst im letzten Augenblick noch den Ausgleich geschafft.“ Das sei aber für ihn nicht unbedingt der Maßstab, er erwarte einen spielstarken Gegner, der mit allen Mitteln versuchen werde, an gute Leistungen anzuknüpfen. Das erhoffe er sich auch von seiner Mannschaft, die im Training mit Freude und Engagement bei der Sache sei. Konrad hat derzeit den großen Vorteil, dass er personell aus dem Vollen schöpfen kann. Bei Nico Keckeisen und Lukas Rietzler gab es zwar kleinere Probleme, aber einem Einsatz steht wohl nichts im Wege.

Am Samstag werden 50 Zuschauer ins Vöhlinstadion kommen dürfen, doch dann steht höchstwahrscheinlich die Winterpause an. Dem Klub wurde von der Stadt mitgeteilt, dass ab Montag die Sportstätten gesperrt werden. Zudem berät der Bayerische Verband am Montag über eine vorzeitige Winterpause.

