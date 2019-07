00:02 Uhr

Der Magen macht Reh zu schaffen

Trotzdem hofft sie auf EM-Medaillen

Alina Reh und Manuel Eitel vom SSV Ulm 1846 kämpfen von Donnerstag an im schwedischen Gävle bei den U23-Europameisterschaften der Leichtathleten um Medaillen. Insgesamt hat der deutsche Verband 70 Athletinnen und Athleten der Jahrgänge 1997 bis 1999 für die Titelkämpfe nominiert. Am Dienstag trat der deutsche Tross die Reise die Reise in die 75000-Einwohner-Stadt rund zwei Fahrtstunden nördlich von Stockholm an.

Vor allem Alina Reh hat beste Chancen auf eine Medaille. Die 22-Jährige führt mit großem Vorsprung die Felder sowohl über 5000 als auch über 10000 Meter an. Auf beiden Strecken hat sie in 15:04,10 und 31:19,87 Minuten bereits die Normen für die Weltmeisterschaft im Herbst in Katar geknackt. Ob die Kraft in Gävle für zwei Starts reicht, entscheidet sie erst vor Ort. Die EM-Vierte über 10000 Meter hat sich in der vergangenen Woche eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Eine verdorbene Zucchini verursachte starke Magenbeschwerden. Reh sagt: „Jetzt laufe ich am Freitag erst einmal die 10000 Meter, dann sehen wir weiter.“ Der Startschuss für die 5000 Meter fällt am Sonntag.

Mit 8128 Punkten hat Zehnkämpfer Manuel Eitel im österreichischen Götzis eine erste Visitenkarte abgegeben. Nur zwei europäische U23-Athleten waren in diesem Jahr besser: Die Favoriten Niklas Kaul aus Mainz (8336) und der Este Johannes Erm, der sich mit 8352 Punkten den amerikanischen College-Titel geholt hat. Dass die Form stimmt, bewies Eitel am vergangenen Sonntag in Regensburg mit einer neuen 200-Meter-Bestleistung von 20,79 Sekunden. Den Schwung nimmt er mit nach Schweden, wo neben den Medaillen auch ein weiteres Ziel lockt: Die WM-Norm von 8200 Punkten. (sibe)

Themen Folgen