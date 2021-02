vor 37 Min.

Der Neu-Ulmer Tiago Apolonia schlägt Boll

Aber die Mannschaft verliert in Düsseldorf

Die Gegenwehr des TTC Neu-Ulm war hart und lang, aber vergeblich: Am Ende stand am Sonntag ein 3:1 für Borussia Düsseldorf, den deutschen Rekordmeister und Spitzenreiter der Tischtennis-Bundesliga. Damit kassierten die Neu-Ulmer die dritte Niederlage in Folge, in Sachen Play-off-Runde wird es nun schwierig.

TTC-Trainer Dimitrij Mazunov zog eine durchwachsene Bilanz: „Wenn man den gesamten Spielverlauf betrachtet, war für uns durchaus mehr drin.“ Er dachte dabei an seinen Nachwuchsspieler Kay Stumper. Der 18-Jährige zwang den deutschen Einzelmeister Ricardo Walther in den Entscheidungssatz und unterlag in diesem nur knapp. „Bei Kay merkt man natürlich noch die fehlende Wettkampfpraxis“, so Mazunov. Sein Schützling selbst ärgerte sich mehr: „Ich habe die beiden ersten Sätze verschenkt.“

Viel hätte Stumper auch im Generationen-Duell mit Timo Boll nicht zum Entscheidungssatz gefehlt. Aber Borussen-Legende Boll konnte im vierten Durchgang mit viel Routine vier Satzbälle des jungen Kontrahenten abwehren. Wie Boll zu bezwingen ist, das hatte zuvor bei dessen erst zweiter Saisonniederlage Neu-Ulms Portugiese Tiago Apolonia demonstriert. Der TTC-Mann sah zwar im Eröffnungseinzel nach zwei Sätzen wie der klare Verlierer aus, konnte dann jedoch mehr Druck aufbauen, wurde zunehmend sicherer und gewann damit zunächst Satz drei. Mit sieben Punkten in Folge drehte Apolonia im vierten Durchgang einen 4:9-Rückstand zum 11:9 und wehrte im Entscheidungssatz zwei Matchbälle Bolls ab, ehe er selbst seinen ersten verwandelte. „Tiago hat mit seiner Cleverness den Weg zum Erfolg gefunden“, lobte Mazunov seinen Führungsspieler. Timo Boll sei zuletzt von Rückenproblemen geplagt worden, hieß es von Borussen-Seite.

Vladimir Sidorenko lieferte dem Liga-Überflieger Anton Källberg nur im ersten Durchgang einen beherzten Kampf, den der Schwede nach Abwehr eines Satzballes knapp gewann. Dann ging nichts mehr Womöglich eine Erklärung: Den jungen Russen plagen seit Wochen Probleme mit einem Weisheitszahn. Der soll jetzt gezogen werden.

Probleme ganz anderer Art hat der TTC Neu-Ulm offenbar mit seinem französischen Spitzenmann Emmanuel Lebesson. Dem Vernehmen nach sind sich Verein und Spieler uneins über eine Weiterbeschäftigung nach der laufenden Saison. Ausgang offen. (pth)

Borussia Düsseldorf – TTC Neu-Ulm 3:1. Timo Boll – Tiago Apolonia 2:3 (11:5, 11:7, 8:11, 9:11, 10:12); Ricardo Walther – Kay Stumper 3:2 (11:5, 11:9, 7:11, 4:11, 11:8); Anton Källberg – Vladimir Sidorenko 3:0 (13:11, 11:4, 11:4); Timo Boll – Kay Stumper 3:1 (11:7, 11:8, 4:11, 13:11).

