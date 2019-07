vor 53 Min.

Der Primus fertigt Illertissen ab

Spiel in Gundelfingen früh entschieden

Der FV Illertissen II hat einen rabenschwarzen Samstag erwischt und wurde beim FC Gundelfingen mit 4:0 abgefertigt. „Die haben uns in allen Belangen die Grenzen aufgezeigt“, sagte Illertissen Co-Trainer Timo Räpple zu einem Spiel der bayerischen Fußball-Landesliga, das so eindeutig war wie das Ergebnis. Die erste Chance hatten allerdings seine Spieler. Dominik Trautmann stand nach einer knappen Viertelstunde alleine vor FC-Schlussmann Dominik Dewein. Sein Abschluss wurde jedoch noch von einem Gundelfinger Abwehrspieler geblockt. Dem Tabellenführer reichten vor mehr als 400 Zuschauern zwei starke Aktionen zur 2:0-Pausenführung. Der Doppelschlag von Philipp Schmid (21., 23.) wurde allerdings auch von zwei individuellen Fehlern der Gäste begünstigt. Bei hochsommerlichen Temperaturen war im Schwabenstadion folglich der Fall frühzeitig erledigt, zumal Illertissens Trainer Markus Schaich auch noch früh zwei Mal wechseln musste. Ronis Sadrijaj war stark gelb-rot-gefährdet und Tim Bergmiller am Ende seiner Kräfte. Bergmiller war bereits angeschlagen in die Partie gegangen. Nach der Pause war den Illertissern zwar der Wille nicht abzusprechen, bis auf eine Möglichkeit von Trautmann kurz vor Schluss blieben sie jedoch chancenlos. Auch dem dritten Tor der Hausherren ging ein vermeidbarer Fehler der FVI-Abwehr voraus. Manuel Müller war dabei der Nutznießer (58.). Jonas Schneider gelang mit einem Kopfball der 4:0 Endstand (69.). (jürs)

FV Illertissen II: Fendt – Ott, Bollinger, Leoff, Sadrijaj (32. Komm) – Egle, Hafner, Lorenz (66. Ruf), Vihl – Trautmann, Bergmiller (36. Boukradini).

