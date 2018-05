06:17 Uhr

Der SSV Illerberg/Thal überrennt den FV Gerlenhofen Lokalsport

Das Verfolgerduell zwischen dem SSV Illerberg/Thal und dem FV Gerlenhofen ist eine klare Angelegenheit.

Im Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem Zweiten SSV Illerberg/Thal und dem FV Gerlenhofen, der ein Rang hinter dem SSV liegt, siegten die Hausherren deutlich mit 6:2. Ein Ergebnis, das sich deutlicher liest als es im Endeffekt war.

Nach einer ausgeglichenen ersten Viertelstunde setzten die Gäste in Person von Julian Fent aus der Distanz das erste Ausrufezeichen (16.). Danach übernahmen aber die Hausherren immer mehr das Heft in die Hand und erspielten sich nach und nach ein Übergewicht, das sich auch in Möglichkeiten niederschlug. In der 23. Minute donnerte Rolf Idler den Ball nach einer Ecke an den Querbalken.

Illerberg/Thal gewinnt gegen Gerlenhofen

Kurz darauf durfte die Heimmannschaft samt Anhang zum ersten Mal jubeln, als sich der bärenstarke Andreas Öfner auf der rechten Seite durchtankte und Dominik Abt seine Hereingabe zur Führung verwertete (26.). Im letzten Viertel der ersten Hälfte setzten dann die Gäste noch einmal ein Ausrufezeichen in Form des Ausgleichs durch Julian Fent (37.). Kurz vor der Pause gelang den Hausherren der erneute Führungstreffer durch Julian Walcher, der einen Foulelfmeter verwandelte (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel machten die Gerlenhofener enormen Druck und ließen dem SSV kaum Luft zum Atmen. In der 61. Minute folgte der Lohn ihrer Bemühungen, als abermals Julian Fent der Ausgleich durch Foulelfmeter gelang. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie endgültig in Richtung der Gäste zu kippen. Das sah auch FVG-Coach Thomas Kühn so: „Da waren wir drauf und dran nachzulegen, bekommen aber durch so einen blöden Fehler das Gegentor“. So geschehen in der 66. Minute, als seine Mannen den Ball unnötig hergaben und die Hausherren in Person von Walcher das 3:2 machten. Der Rest ist schnell erzählt. Walcher stellte mit seinem dritten Tor auf 4:2 (69.). Die übrigen zwei Treffer zum 5:2 und 6:2 erzielte dann SSV-Kapitän Dominik Abt (83., 86.). (wgo)

Themen Folgen