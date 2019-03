29.03.2019

Der SV Egg ist cleverer und er hat Dusel

Illertissen II vergibt seine Chancen und steckt nach der Niederlage noch tiefer im Abstiegskampf

Das Ergebnis täuscht über die eigentlichen Kräfteverhältnisse hinweg. Bei ihrem 4:2-Auswärtssieg vor 100 Zuschauern im Nachholspiel der bayerischen Fußball-Landesliga zwischen dem FV Illertissen II und dem SV Egg waren die Gäste auf Kunstrasen vor allem cleverer und sie hatten im richtigen Moment Dusel. Der Egger Torhüter Lukas Trum bestätigte: „Wir hatten Glück, dass Illertissen das 2:0 nicht gemacht hat.“ Der Illertisser Co-Trainer Timo Räpple, der am Mittwochabend seinen erkrankten Chef Markus Schaich an der Linie vertrat, bezog sich bei seiner Aussage auf die mangelhafte Chancenverwertung seiner Mannschaft: „Wir haben es aufs Brot geschmiert bekommen.“

Der FV Illertissen begann stark und ging früh durch ein Kopfballtor von Dominik Trautmann in Führung (3.). Yannick Glessing und Trautmann versäumten es, in der von beiden Mannschaften temporeich geführten Anfangsphase nachzulegen. Lukas Trum war dafür mit seinen Paraden maßgeblich verantwortlich. David Schropp bestrafte die Versäumnisse des Gegners mit dem Ausgleich nach 20 Minuten, Manuel Schedel schoss mit einem sehenswerten Lupfer Egg erstmals in Führung (37.).

Nach der Pause vergaben die Gäste zunächst ihre Möglichkeiten zum dritten Treffer. Mitte der zweiten Halbzeit ging es dann schnell. Zunächst war Dominik Trautmann mit einem fragwürdigen Handelfmeter zum 2:2-Ausgleich erfolgreich (72.). Der Egger Michael Seidel war zuvor aus kurzer Distanz angeschossen worden. Fünf Minuten später musste Manuel Schedel nach einer tollen Vorarbeit von Sebastian Egger den Ball nur noch ins Tor der Hausherren schieben (77.). Eine Minute später schloss der eingewechselte Joshua Steck einen Konter des SV Egg zum Endstand ab.

Timo Räpple attestierte seiner Mannschaft Fahrlässigkeit: „Wir sind nicht mit den tiefen Bällen und der Schnelligkeit des Gegners klar gekommen.“ Lukas Trum sprach auf der anderen Seite „von einem glücklichen, jedoch nicht unverdienten Sieg“. Am Wochenende können Trum und seine Mannschaftskollegen mit einem Sieg beim FC Garmisch-Partenkirchen dem FVI wichtige Schützenhilfe im Kampf um den Klassenerhalt leisten. Illertissen muss zum TuS Geretsried. Beide Spiele beginnen am Samstag um 15 Uhr. (jürs)

FV Illertissen II: Fendt – Schock (65. Voß), Fischäß, Nebel, Vihl – Weiß, Celiktas, Hafner, Glade (77. Lorenz), Glessing – Trautmann (89. Cakmak).

SV Egg: Trum – Huber (73. Rauh), Fackler, M. Seidel, Egger – Schuhwerk, Chr. Jehle, S. Schropp, D. Schropp (80. Singer) – M. Schedel, M. Schropp (63. Steck).

Themen Folgen