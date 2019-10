00:03 Uhr

Der Tabellenführer ist zu stark

Die Orange-Academy hält nur ein Viertel lang mit. Elche leisten sich einen vierminütigen Hänger ohne Folgen

Beim Tabellenführer Speyer konnte die Mannschaft der Ulmer Orange-Academy nur ein Viertel lang mithalten und verlor nach einer anfänglichen 19:13-Führung am Ende deutlich mit 64:93. Am vierten Spieltag der Pro B setzte es somit die erste Auswärtsniederlage. Mit Wurfquoten von 60 Prozent aus dem Feld (21 von 35) und 50 Prozent von jenseits der Dreierlinie (15 von 30) unterstrichen die Pfälzer, warum sie auch nach vier Spielen ungeschlagen sind. Der Ulmer Trainer Anton Gavel sagte: „Speyer hat hochverdient gewonnen. Wir waren insgesamt nicht bissig genug und haben in vielen Situationen die nötige Physis vermissen lassen. Gegen eine so erfahrene Mannschaft reicht diese Leistung nicht.“

Beste Ulmer Werfer: Krimmer (19 Punkte), Philipps (12), Ensminger (10).

Die Elchinger Scanplus-Baskets haben die Pflichtaufgabe am Sonntag beim weiter sieglosen BBC Coburg mit einem 78:63-Sieg gelöst und damit den dritten Erfolg in Serie eingefahren. Allerdings leisteten sie sich in der oberfränkischen 40000-Einwohner-Stadt im letzten Viertel einen längeren Durchhänger. Mit 30:15 führten die Elche nach dem ersten Spielabschnitt, mit 45:27 zur großen Pause und beim Stand von 62:42 sah es nach dem dritten Viertel nach einer eindeutigen Angelegenheit aus. Dann aber ging genau vier Minuten lang in der Offensive gar nichts mehr bei der Mannschaft von Trainer Igor Perovic, Coburg nutzte diese Elchinger Schwächephase zu einem 14:0-Lauf und war wieder auf sechs Punkte dran (56:62). Luka Kamber erlöste schließlich seine Mannschaft mit einem Korbleger und von da an hatten die Elche das Spiel wieder unter Kontrolle.

Ein Double-Double verzeichnete Lamar Mallory mit 17 Punkten und 14 Rebounds. (az/pim)

Beste Elchinger Werfer: Miksic (18), Mallory (17), Oldham (17), Kamber (17).

