08:06 Uhr

Der Termin für das Illertisser Pokalspiel gegen Würzburg steht fest Lokalsport

Nach der Entscheidung des Sportgerichts, die Würzburg als Illertisser Gegner im Toto-Pokal bestimmte, gibt es jetzt einen Zeitpunkt für den Anstoß.

Nachdem am Donnerstag vom Sportgericht des BFV entschieden wurde, dass der Gegner des FV Illertissen im Toto-Pokal-Viertelfinale nicht wie ausgelost der FC Schweinfurt sondern die Würzburger Kickers sein werden, war noch nicht klar, wann das Spiel stattfinden wird. Das hat sich nun geändert. Laut Verein steigt das Viertelfinale am Dienstag, 16. Oktober, im Illertisser Vöhlinstadion. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Der FC Schweinfurt hatte bei seinem Achtelfinalsieg gegen Würzburg zu wenig U23-Spieler auflaufen lassen. Deshalb wurde das Spiel gegen die Schweinfurter gewertet. Obendrein gab es eine Geldstrafe in Höhe von 250 Euro. Darüber können sich nun die Drittligisten aus Würzburg freuen. Sie stehen derzeit in der Liga gut da. Für den FVI sind sie keine komplett Unbekannten. In der Saison 2014/2015 kickten die Unterfranken ebenfalls in der Regionalliga Bayern. Damals stand noch Bernd Hollerbach als Trainer an der Seitenlinie, der mit dem Team den direkten Durchmarsch in die zweite Liga packte und später sein Glück beim HSV in der Bundesliga suchte – ohne Erfolg. (hs)

Themen Folgen