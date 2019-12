vor 44 Min.

Der beste Werfer kommt aus Ulm

MVP-Argumente für Zoran Dragic

Der derzeit beste Werfer der Basketball-Bundesliga spielt bei Ratiopharm Ulm: Zoran Dragic führt die Korbjägerliste mit einem Schnitt von 19,1 Punkten pro Spiel an. Beim Heimsieg gegen den Mitteldeutschen BC am Samstag gelangen den Slowenen 22 Zähler. Sein aktuell schärfster Konkurrent Lamont Jones von den Frankfurter Skyliners musste sich am Sonntag bei der knappen Heimniederlage gegen Braunschweig mit elf begnügen. Das macht für den Amerikaner einen Schnitt von 18,3. Platz drei in der Statistik belegt der Würzburger Cameron Wells mit einem Schnitt von 17,1 Punkten pro Spiel.

Die aktuelle Korbjägerliste ist ein weiteres Indiz dafür, dass Zoran Dragic bei der Wahl zum wertvollsten und damit besten Spieler der Basketball-Bundesliga einer der Favoriten ist. Die Ulmer Fans hatten beim Spiel gegen den MBC bereits MVP-Sprechchöre angestimmt, Kapitän Per Günther und der gegnerische Trainer Björn Harmsen bestätigten nach dem Spiel, dass Dragic mit Sicherheit einer der Kandidaten für diesen wertvollsten Individualtitel im deutschen Basketball ist. Bisher waren zwei Ulmer MVP: John Bryant wurde gleich zweimal gewählt, Raymar Morgan holte sich den Titel in der Ulmer Rekordsaison 2016/17. (pim)

