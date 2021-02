vor 18 Min.

Der dritte Hochkaräter nacheinander

Tischtennisspieler jetzt gegen Düsseldorf

Von Willi Baur

Grünwettersbach, Saarbrücken und am Sonntag um 15 Uhr nun auswärts Borussia Düsseldorf: Der Spielplan in der Tischtennis-Bundesliga meint es derzeit nicht gut mit dem TTC Neu-Ulm. Ihm droht zum Abschluss der Woche die dritte Niederlage in Folge, verbunden damit wäre ein weiterer Absturz in der Tabelle.

Auch TTC-Trainer Dimitrij Mazunov weiß: „Das Feld ist inzwischen so eng beisammen, dass für uns letztlich alles möglich ist zwischen Platz vier und Platz acht.“ Dass sich am Mittwoch Werder Bremen mit seinem Sieg über Bergneustadt in den Kreis der Play-off-Bewerber zurückgekämpft hat, macht die Sache für Neu-Ulm nicht einfacher.

In Grünwettersbach kann man natürlich verlieren, in Saarbrücken sowieso und gegen den Rekordmeister Düsseldorf sind Niederlagen für so gut wie alle Mannschaften seit Monaten der Normalfall. Ob Champions-League, Pokal oder Liga: Gewackelt haben die Borussen in der laufenden Saison schon öfters, gestolpert sind sie nur ein einziges Mal: Ende November gegen Saarbrücken. Seither steht für Timo Boll (9:1) wie für Anton Källberg (18:1) jeweils eine Niederlage in der Bilanz. Der Vollständigkeit halber: Kristian Karlsson steht bei einer 11:3-Bilanz, Ricardo Walther weist 7:3 auf.

Boll soll auch am Sonntag ran. „Wenn er fit und gesund ist, wird er spielen“, kündigte Borussen-Manager Andreas Preuß Mitte der Woche an: „Er will und braucht noch mehr Wettkampfpraxis nicht zuletzt im Hinblick auf Olympia.“ Für Trainer Mazunov ist die Aufstellung des unangefochtenen Tabellenführers eher zweitrangig: „Es wird schwer, so oder so.“ Zugleich ist ihm bewusst: „Um vorne dran zu bleiben, bräuchten wir jetzt einen Sieg gegen einen Großen.“ Wie Düsseldorf eben oder demnächst Ochsenhausen.

Viel Mut macht allerdings auch ein Rückblick auf das Hinspiel nicht, wenngleich sich Tiago Apolonia und Emmanuel Lebesson beim 0:3 Mitte November gegen Källberg und Boll achtbar aus der Affäre zogen. Mit Vladimir Sidorenko ist Neu-Ulm zudem jetzt an Nummer drei stärker besetzt als beim zweiten und bislang letzten Auftritt des Chinesen Hao Shuai im TTC-Dress. Wen Mazunov letztlich in die Box schicken wird, ist nach seinen Worten noch offen: „Wir rechnen zwar wieder mit Lebesson, aber sein Einsatz ist noch unsicher.“ (pth)

