vor 17 Min.

Der längste Geschäftsstellen-Mitarbeiter

Der 2,10-Meter große Nachwuchscenter Nico Bretzel hat gerade viel Zeit. Der Grund dafür ist unerfreulich

Der Monat Juli ist schön, für Basketballprofis vor allem schön ruhig. Die meisten Spieler versuchen in dieser Zeit des Jahres, vom Trubel der Saison, Abstand zu gewinnen. Das funktioniert in der Regel am besten in der Ferne. Aber es gibt Ausnahmen und eine davon ist Nico Bretzel. Denn der Ulmer Nachwuchsspieler hilft derzeit auf eigenen Wunsch in der Geschäftsstelle von BBU ‘01 aus.

Ob die Einrichtung von Internetanschlüssen in den Wohnungen der Profis, die Erstellung von Excel-Listen im Büro, Anpacken im Lager oder bei der Gartenarbeit am grünen Winkel, Ölwechsel an den Dienstwagen – rund um die Geschäftsstelle von BBU ‘01 ist Bretzel an verschiedenen Stellen im Einsatz. „Ich helfe dort, wo man mich gebrauchen kann. Es gefällt mir, auch mal abseits des Balls unterwegs zu sein und einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können“, verrät der Center. Insgesamt vier Wochen will er in der Geschäftsstelle verbringen und als Grund nennt er: „In den Sommermonaten ist nicht so viel los. Natürlich ist es enorm wichtig, sein Fitness-Level zu halten und an den individuellen Fähigkeiten zu arbeiten. Das ist bei mir jedoch zurzeit leider nur eingeschränkt möglich. Von daher habe ich gerade viel Zeit und die möchte ich unbedingt sinnvoll nutzen.“

Schon seit einer Weile plagen den 20-jährigen Hünen Schmerzen an der Hüfte. Bei einer Untersuchung im Frühjahr wurde festgestellt, dass ein operativer Eingriff notwendig ist, der für Mitte August datiert ist. Für Bretzel bedeutet die Operation mindestens fünf Monate Pause mit anschließendem Reha-Training. Eine Rückkehr aufs Parkett ist somit frühestens zu Beginn des kommenden Jahres vorstellbar. Trotz der langen Zwangspause blickt der Nachwuchsspieler zuversichtlich in die Zukunft: „Natürlich ist so eine lange Pause erst einmal frustrierend. Aber die Probleme an der Hüfte trage ich jetzt schon länger mit mir herum und durch die Operation soll damit dann endgültig Schluss sein.“

Mit seiner Größe von 2,10 Meter hat Bretzel während seiner Zeit bei der Geschäftsstelle den Titel des längsten Mitarbeiters sicher. Doch der Abstand zum Nächstgrößten ist minimal. Denn Chris Ensminger, der im Verein den Nachwuchs-Leistungssport verantwortet, ist mit 2,09 Metern gerade mal einen Zentimeter kleiner. Auf Platz drei in dieser Rangliste folgt dann übrigens Verkaufsmanager Nils Mittmann mit 2,01 Meter.

Bretzel wurde in der vergangenen Saison vorwiegend in der Pro B eingesetzt, seine beste Leistung lieferte er bei der 74:84-Niederlage in Leverkusen im Februar des vergangenen Jahres mit 25 Punkten ab. Beim überraschenden 73:64-Derbysieg der Orange-Academy zwei Wochen danach schnappte sich Bretzel elf Rebounds. (az/pim)

Themen Folgen