00:03 Uhr

Der nächste Hochkaräter wartet

Reichenbach empfängt Vöhringer Handballer

Gleich den nächsten Hochkaräter haben die Landesliga-Handballer des SC Vöhringen am Sonntag (17 Uhr) in der Brühlhalle beim TV Reichenbach vor der Brust. „Schnell, kompakt, spielstark“, so beschreibt Trainer Johannes Stegmann den sonntäglichen Gegner. Diese Attribute zeichneten den TVR schon im Vorjahr aus, als er lange Zeit auf Aufstiegskurs lag. Auch diesmal will der aktuelle Tabellenführer ganz oben mitmischen, zumal die Mannschaft im Großteil nicht nur gehalten, sondern sogar noch verstärkt werden konnte.

In den abgelaufenen zwei Spielzeiten sahen die Wielandstädter gegen Reichenbach jeweils schlecht aus, sämtliche vier Partien gingen verloren. Diese Bilanz würden die Jungs des Trainergespanns Möller/Stegmann gerne aufpolieren, wohl wissend, dass die Trauben in der Brühlhalle hoch hängen – auch wenn die Hausherren schon zwei Punkte zu Hause abgegeben haben und sich zuletzt gegen Lauterstein zu einem 27:26 mühten. „Wir müssen cleverer agieren. Gegen Steinheim haben wir uns am Ende quasi selbst geschlagen. Trotzdem, diese Niederlage wurde analysiert und abgehakt, jetzt geht’s weiter. Wir wollen selbstbewusst und kampfstark auftreten“, sagt André Möller. (rfu)

Wer den SCV in Reichenbach unterstützen möchte, kann Platz im Fanbus nehmen. Der startet um 14.15 Uhr am Wielandparkplatz in Vöhringen, Zustiegsmöglichkeit gibt es an der Esso-Tankstelle in Ulm gegenüber der Firma Schwenk.

