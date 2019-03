18.03.2019

Derby-Ergebnis hilft keinem Team weiter

Ein Bucher schießt vier Tore in einer Halbzeit

Es ist Fastenzeit und entsprechend mager war die fußballerische Kost, die den wenigen Zuschauern im Derby der württembergischen Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem TSV Blaustein serviert wurde. Das Ergebnis von 1:1 hilft keiner der beiden Mannschaften im Abstiegskampf wirklich weiter.

Wie schon im Hinspiel waren die Neu-Ulmer vor der Pause die tonangebende Mannschaft und zumindest um spielerische Lösungen bemüht. Es dauerte dennoch lange, bis Blausteins Keeper Timo Stoiber erstmals behelligt wurde. Beim einem Freistoß von Awet Kidane hatte Stoiber Glück, dass der Ball am Ziel vorbei flog (24.). Einen Abpraller nutzte dann Sebastian Beer mit einer mutigen Direktabnahme zum 1:0 für Neu-Ulm (27.). Die dickste Möglichkeit zum wohl vorentscheidenden 2:0 vergab Kidane unmittelbar vor der Pause.

Nach dem Seitenwechsel war Blaustein tonangebend. Für den Ausgleich benötigten die Gäste allerdings die gütige Mithilfe von Neu-Ulms Torhüter Kim Anders. Er konnte den Ball nach einem relativ harmlosen Schuss von Schlotter nicht festhalten, Sebastian Hinkl nahm das Geschenk dankend an (57.) und konnte den Ball über die Linie bugsieren. „Das geht klar auf meine Kappe“, gestand Anders nach dem Spiel niedergeschlagen. Für die mangelhafte Chancenauswertung seiner Vorderleute kann er freilich nichts. Burak Tastan vergab unter anderem wenig später die Großchance zum 2:1 (62.). Nach dem Spiel urteilte Neu-Ulms Trainer Ünal Demirkiran: „Das war ein völlig unverdientes Unentschieden. Blaustein hat nur verteidigt.“ Etwas gelassener fiel die Reaktion von Blausteins Co-Trainer Benjamin Reiser aus, der den beruflich verhinderten Jochen Holl vertrat: „Mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden, das Spiel nach vorne war eine Katastrophe. Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein und nehmen ihn als Anstoß für mehr.“

TSV Neu-Ulm: Anders – Botzenhardt, Uhl, Schuhmacher, Kurz – Kajan (87. Casullo), Kögel, Beer (66. Yakoubi), Kidane (72. German) – Tastan, Fidan (77. Eraslan).

TSV Blaustein: Stoiber – Ziegler (85. Breunig), Ruckgaber, M. Passer, Erhardt, Bihler (66. Schneider) – Schmid, Kling, Wörz, Hinkl – Schlotter.

Ein verrücktes Spiel sahen 250 Zuschauer in Buch. Nach einem klaren Rückstand drehten die Hausherren die Partie und gewannen am Ende hochverdient mit 4:2 gegen den FV Sontheim. Trotz einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte lag Sontheim durch Tore von Philipp Schmid (8.) und Ruben Ertle (18.) mit 2:0 vorn. Patrick Sailer (15.) sowie Timo Leitner (30.) trafen jeweils nur die Umrandung des Gästetors. Nach dem Seitenwechsel ging dann aus Bucher Sicht die Post ab und ein Spieler wurde zum Held des Tages. Schon zwei Minuten nach Wiederanpfiff gelang Manuel Schrapp das erste Tor. Sontheim hatte von nun an keine Chance mehr. Es war etwas mehr als eine Stunde gespielt, als erneut Schrapp mit einem Kopfball der längst fällige 2:2 Ausgleich gelang. Der gelb-rote Marschbefehl für Sontheims Daniel Gentner (81.) war nicht spielentscheidend, machte die Sache für die überforderten Gäste aber noch schwieriger. Nach Vorarbeit von Timo Leitner war Schrapp erneut zur Stelle (83.). In der Nachspielzeit konnte die Gäste Stefan Hampel nur mit einem Foulspiel im Strafraum stoppen. Schrapp bedankte sich mit seinem Tor Nummer vier an diesem Tag für das Geschenk (90.+1). Hinterher strahlte der Mann des Tages: „Ich habe auch noch nie vier Tore in einer Halbzeit gemacht. Wenn´s läuft, dann läuft´s halt.“ (jürs)

TSV Buch: Maier – Negele, A. Salger, Paul (71. R. Salger), Zott – Zeh (60. Hampel), Amann, Merkel, Sailer (82. Kiecke) – Leitner, Schrapp (90. Staudacher).

