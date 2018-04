13.04.2018

Derby im Unterallgäu Lokalsport

Erkheim kommt nach Babenhausen

Das Unterallgäu–Derby zwischen dem TSV 1862 Babenhausen und dem TV Erkheim steht an – morgen um 15.30 Uhr. Der Plan des TSV zum Start in die Rückrunde war es, den Rückstand auf Platz zwei zu verkürzen, um dann im Derby am TV Erkheim vorbeizuziehen. Doch es kam anders. Nach zwei Unentschieden und zwei Niederlagen beträgt der Abstand zum Nachbarn mittlerweile acht Punkte.

Babenhausens Trainer Bernhard Scherer erwartet von seinem Team eine „bedingungslose Derbyeinstellung“. „Wir müssen die kapitalen persönlichen Fehler abstellen, in Ballbesitz die taktischen Vorgaben umsetzen und im laufenden Spiel erkennen, was geht und was nicht.“ (lsi)

