Hochbetrieb auch im Sommer

Künftig wird auch Inline-Hockey gespielt. Der Boden ist schon verlegt

Der VfE Ulm/Neu-Ulm geht neue Wege. Künftig bieten die Devils auch Inline-Hockey an und decken somit das ganze Jahr sportlich ab. Schon vor etwa zwei Wochen wurde in der Eissporthalle ein Inliner-Boden für den Sommer verlegt. Die Donaubad-GmbH hat diesen Untergrund für rund 40.000 Euro gekauft. VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner, zugleich Mitarbeiter von Donaubad-Geschäftsführer Jochen Weis, war maßgeblich daran beteiligt und schwärmt: „Das ist sehr nahe am Eishockey und somit natürlich eine tolle Ergänzung für uns.“ Mit Inline-Hockey wollen die Devils auch ihrem Nachwuchs im Sommer eine Alternative anbieten und sie hoffen, damit noch mehr Jugendliche für den Sport auf Kufen und Rollen zu begeistern. Auch eine Inliner-Laufschule soll es geben. Die kleineren Tore wurden ebenfalls schon angeschafft.

Neben dem VfE Ulm/Neu-Ulm, der pro Mannschaft zwei Trainingseinheiten in der Woche erhält, sind auch andere Vereine interessiert. Am kommenden Wochenende gastiert sogar die Inlinehockey-Nationalmannschaft zu einem Lehrgang in Neu-Ulm. Darüber hinaus sind weitere Events geplant, ähnlich wie bei der Eislaufdisco im Winter. Patrick Meißner ist sich sicher, dass es funktionieren wird: „Da ist ein großer Trend erkennbar.“

Innerhalb von zwei Wochen soll künftig der Umbau von Eis auf die 33-Zentimeter-Platten und anders herum gelingen, damit möglichst wenig Zeit ungenutzt verstreicht. Einziges Manko ist die alte Beleuchtung. Die wird auch dieses Jahr noch in der Halle bleiben, da für eine Umrüstung auf LED-Lichter aufgrund von Corona keine Fördergelder mehr zur Verfügung stehen. Nächstes Jahr soll es dann aber endlich klappen und das Interieur in neuem Licht glänzen.

Sportlich ist weiter individuelles Training angesagt, Trainer Robert Linke hält ständig Kontakt zu den Spielern, um die Erfolge zu kontrollieren. Mit dem bereits 38-jährigen Verteidiger Martin Jainz hat ein weiterer wichtiger Spieler für die kommende Saison zugesagt. Der bisherige Kapitän geht somit in seine dritte Saison bei den Devils. Auch Meißner selbst steht im Prinzip weiterhin zur Verfügung. Sollten aber am Ende genügend Verteidiger zur Verfügung stehen, wird er möglicherweise auch die Schlittschuhe an den Nagel hängen und sich auf seine Arbeit als Geschäftsführer konzentrieren. (duja)