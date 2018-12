vor 58 Min.

Devils haben die Aufstiegsrunde im Visier Lokalsport

Quali nach demDoppelwochenende?

Der Eishockey-Landesligist VfE Ulm/Neu-Ulm möchte sich mit zwei Siegen an diesem Wochenende vorzeitig das Ticket zur Bayernliga-Aufstiegsrunde sichern. Heute (20 Uhr) treten die Ulmer beim Tabellenfünften TSV Farchant an und am Sonntag gastiert der SC Reichersbeuren (18 Uhr) in der Neu-Ulmer Eishalle.

Gegen den TSV wird es kein leichtes Unterfangen werden, denn er braucht noch Punkte, um am Ende weiterhin auf dem fünften Platz zu rangieren. Dieser berechtigt zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde. „Am Anfang des Monats haben sie zu Hause Kempten geschlagen. Die haben schon Qualität und sind zu Hause stärker“, warnt der zweite Vorsitzende Georg Meißner davor, den Gegner zu unterschätzen. Das Hinspiel gewannen die Devils mit 7:2.

Am Sonntag bietet sich dann die Chance für die Donaustädter, Revanche zu nehmen. Beim SC Reichersbeuren verloren die Ulmer Anfang November überraschend mit 2:5, weil sie den Gegner unterschätzt hatten und die Einstellung überhaupt nicht stimmte. „Da erwarten wir dann schon eine Reaktion“, sagt Meißner und ist sicher, dass seine Mannschaft dieses Mal ein anderes Gesicht zeigt. Zumal die Ulmer sechs Spiele in Folge gewonnen haben und diese Serie nicht reißen soll. Ob dann auch der Kapitän Armin Nußbaumer auflaufen wird, steht noch nicht fest. Im Spiel gegen Forst zog er sich eine Schulterprellung zu und wird eventuell für die noch kommenden wichtigen Aufgaben geschont. Ansonsten dürften aber alle Mann an Bord sein. (duja)

