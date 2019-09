vor 20 Min.

Devils machen Druck

Sieg gegen einen Bayernligisten

Der Eishockey-Landesligist VfE Ulm/Neu-Ulm hat im Testspiel beim höherklassigen HC Landsberg mit einem 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen ein Ausrufezeichen gesetzt. Der ambitionierte Bayernligist ging vor 700 Zuschauern bereits nach vier Minuten in Führung. Die Devils, die ohne Tim Tenschert, Nicklas Dschida und Florian Döring angetreten waren, vergaben ihrerseits ihre Chancen und lagen zu Beginn des zweiten Drittels sogar mit 0:2 hinten (23.). Innerhalb von sechs Minuten besorgten Petr Ceslik und Peter Brückner aber den Ausgleich. Zu Beginn des letzten Spielabschnitts erzielte Dominik Synek sogar die Führung (45.), die jedoch nicht lange Bestand hatte, da Landsberg nur eine Zeigerumdrehung später in Überzahl ausglich.

Die Devils waren insgesamt im letzten Drittel am Drücker, aber es fielen keine weiteren Tore. So ging es ins Penaltyschießen, in dem Marius Dörner überraschend für die Entscheidung zugunsten der Devils sorgte. (duja)

