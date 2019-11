08.11.2019

Dezimiert

Die Vöhringer müssen ohne ihre starken Ausländer nach Petersaurach fahren

Die Luftgewehrschützen des SV Pfeil Vöhringen stehen in der Bundesliga Gruppe Süd nach ihren beiden Siegen am vergangenen Samstag und Sonntag noch ungeschlagen an der Tabellenspitze und wollen am Wochenende beim Wettkampftag in Petersaurach im mittelfränkischen Landkreis Ansbach ihre weiße Weste behalten. Doch sie haben diesmal ein Handicap, denn ihnen steht kein starker ausländischer Schütze zur Verfügung. Gegen den gastgebenden Tabellenachten SV Petersaurach, der bislang erst einen Sieg verbucht hat, sollte die deutsche Fraktion der Vöhringer am Samstag (18 Uhr) noch die Oberhand behalten, gegen Verfolger SV Niederlauterbach (Dritter mit 6:2 Punkten) dürfte die Aufgabe am Sonntag (11.30 Uhr) allerdings sehr schwer werden.

Die für das Pfeil-Team schon erfolgreiche junge Inderin Elavenil Valarivan, momentan Weltranglisten-Zweite, weilt derzeit bei den 14. Asian Championships in Doha (Katar). Außerdem bereitet sie sich wie die ebenfalls für Vöhringen gemeldeten Sergej Kamenskiy, Oleh Tsarkov und Milenko Sebic auf das Weltcup-Finale vom 17. bis 23. November im chinesischen Putian vor. So wird das Team des Vöhringer Trainers Sven Martini mit folgendem Aufgebot ins Mittelfränkische reisen: Michaela Kögel, Andreas Renz, Antonia Back, Florian Krumm und Hannah Steffen.

Die Nummer eins bei Petersaurach ist der österreichische Nationalschütze Michael Höllwarth (Ligaschnitt 397,5 Ringe), Niederlauterbach bietet vorne mit der Österreicherin Olivia Hofmann (396,7), dem zweifachen Europameister Maximilian Dallinger und dem zweifachen Olympioniken Daniel Brodmeier ein sehr starkes Trio auf, das nicht so leicht zu bezwingen sein wird. Die Vöhringer Pfeilschützen werden alles versuchen, um die Fahrt in die Heimat mit mindestens einem Sieg in der Tasche anzutreten. (kümm)

