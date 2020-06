vor 21 Min.

Die Anhänger bleiben den Elchen treu

Fanclub-Chef Claus Dorner und seine Freunde wurden vom Rückzug überrascht

Sie sind Vorsitzender der „Elche“, des mit etwa 130 Mitgliedern größten und einzigen Fanclubs der Elchinger Scanplus-Baskets. Wie haben Sie und ihre Freunde auf die Nachricht reagiert, dass es ein zweites Mal nicht klappt mit dem Aufstieg in die Pro A und dass künftig sogar nur noch in der Regionalliga gespielt wird, Herr Dorner?

Als wir zum ersten Mal davon gehört haben, da hat auch uns diese Nachricht komplett überrascht. Wir haben davon nichts geahnt. In unserer Whats-App-Gruppe herrschte helle Aufregung, alle waren total entsetzt.

Können Sie diesen Schritt denn nachvollziehen?

Wir haben darüber natürlich viel diskutiert, die Gründe kennen wir im Detail auch nicht. Man kann wohl davon ausgehen, dass in der Corona-Krise auch ein paar Sponsoren zurückhaltend geworden sind. Ich persönlich kann den erneuten Verzicht auf den Aufstieg in die Pro A und den Rückzug in die Regionalliga nachvollziehen. Andere Mitglieder unseres Fanklubs können das nicht.

Die Mannschaft wurde vor der Saison so zusammengestellt, dass der sportliche Aufstieg zumindest absehbar war. Waren Sie davon ausgegangen, dass es auch einen Plan zur Lösung der organisatorischen und logistischen Probleme gibt?

Man hatte im Verein vermutlich darauf gehofft, dass die Liga in der Krise nachgibt und Pro A in der Brühhalle erlaubt. Aber das tut sie eben nicht.

Der Fanclub hatte Aktionen gestartet, um den Profi-Basketball in Elchingen zu retten. Wie sind die gelaufen?

Wir hatten einen virtuellen Sitzplatz für 10 Euro angeboten und wir wollten den Nachwuchs unterstützen. Das ist alles nicht so berauschend gelaufen. Es sind eben immer dieselben Menschen, die bei so etwas mitmachen. Aber letztlich ist es auch nicht Aufgabe des Fanclubs, ein Budget zu stemmen.

Werden Sie und ihre Freunde die Mannschaft auch in der Regionalliga unterstützen?

Ich persönlich und viele andere Fans werden das natürlich machen. Der Verein und besonders der Vorsitzende Andreas Werther hat uns schließlich auch immer unterstützt. Für Auswärtsfahrten hat er uns zum Beispiel seinen Privatwagen zur Verfügung gestellt – einen Siebensitzer. Dazu gab es die Tankkarte. So etwas ist sicherlich nicht selbstverständlich.

Und wofür drücken Sie der Elchinger Mannschaft in der Regionalliga die Daumen?

Ein sportliches Ziel ist in der kommenden Saison tatsächlich schwierig zu formulieren. In der Pro B waren wir ja schon ein paar Jahre lang. Es geht eben in erster Linie darum, Strukturen neu aufzubauen. Interview: Pit Meier

