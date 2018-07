13.07.2018

Die Demütigung gleich am ersten Spieltag Lokalsport

Für Weißenhorn geht es in Grafertshofen los

Es ist genau die Partie, die der FV Weißenhorn als schlimmste Demütigung empfindet, jetzt muss er diese nach dem Abstieg aus der Kreisliga A Iller gleich am ersten Spieltag erdulden. Die Saison in der Illerstaffel der Kreisliga B beginnt nach sicheren Informationen unserer Zeitung am 19. August mit dem Derby zwischen dem SV Grafertshofen und dem FV Weißenhorn. Es gibt in der Fuggerstadt eine ganze Reihe von Fußballfreunden, die diese Partie als zweiten Höhepunkt des Wochenendes nach dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und Eintracht Frankfurt am 18. August empfinden.

Der beim FV Weißenhorn nie und nimmer einkalkulierte Abstieg war auf dem nur wenige Meter entfernt liegenden Sportgelände des SV Grafertshofen amüsiert und mit ein wenig Häme zur Kenntnis genommen und kommentiert worden. Nachdem der Nachbar seine beiden Endspiele gegen den TSV Kettershausen mit 0:3 und dann in der Relegation gegen den SV Jedesheim sogar mit 0:4 verloren hatte, hieß es auf der Grafertshofer Facebook-Seite: „Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga A und ab heute Kreisliga B. Herzlich willkommen, FV Weißenhorn. Kreisliga B ist kein Zuckerschlecken, hier wird noch gekämpft und gegrätscht. Wir freuen uns auf die anstehenden Derbys. Es wird heiß her gehen.“

Eine allerdings ziemlich kühne Kampfansage. Der SV Grafertshofen hat schließlich die abgelaufene Saison in der untersten Liga mit der niederschmetternden Bilanz von vier Siegen, einem Unentschieden, 23 Niederlagen und genau 100 Gegentoren in den 28 Spielen beendet. Inzwischen herrscht aber so etwas wie Aufbruchstimmung beim Prügelknaben der vergangenen Spielzeit. Mit Nebi und Muhammed Onay wurde ein neues Trainergespann verpflichtet, zur ersten Übungseinheit sollen dem Vernehmen nach an die 30 Spieler erschienen sein. Trotzdem ist es schwer vorstellbar, dass es gegen den FV Weißenhorn reicht. Und wenn doch, dann würde das beim einstmals großen Nachbarn als mindestens so schlimm empfunden wie der Abstieg aus der Kreisliga A. (pim)

Themen Folgen