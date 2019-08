vor 21 Min.

Die Favoriten gewinnen

So lief das U21-Turnier in Weißenhorn

Bei der 9. Auflage des U21-Tennisturniers in Weißenhorn haben sich die Favoriten durchgesetzt. In einer Wiederholung des Vorjahresfinales gewann die erst 16 jährige Laura Isabel Putz vom TC Aschheim gegen die gleichaltrige Alyssa Richter (TC Raschke Taufkirchen) das Frauen Einzel. Und auch bei den Herren gewann mit Johannes Fleischmann (TC Teublitz) die Nummer eins der Setzliste gegen Michel Hopp vom TC Ruhla.

Aber auch die Spieler aus der Region waren teils erfolgreich. Der erst 13-jährige Deren Yigin vom TC Weißenhorn verlor im Achtelfinale gegen den späteren Sieger. Luca Walter (TSV Pfuhl) bezwang in Runde eins Felix Mayerhofer (TS Weißenhorn) in drei Sätzen, war dann aber im Achtelfinale machtlos. Maximilian Metzler (TA SSV Ulm) gelang mit einer starken Leistung der Einzug ins Viertelfinale, wo er sich aber dem späteren Zweiten geschlagen geben musste. Alicia Kloos vom TSV Illertissen verlor ihr erstes Spiel. Sara Yigin, die für den TC Schießgraben Augsburg startet, verlor gegen Victoria Erechtchenko (TC Aschheim). Vom gastgebenden TC Weißenhorn waren noch Noël Harder, Chris Sedlak und Robin Botzenhardt vertreten. Letzter siegte in der Nebenrunde. (az)

