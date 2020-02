vor 40 Min.

Die Rolle des Favoriten nimmt er an

Neu-Ulmer Fechter gewinnt in Fürth

Der Neu-Ulmer Florettfechter Nils Bosserhoff hat das renommierte Turnier um das Fürther Kleeblatt gewonnen und grüßt nun von der Spitze der bayerischen Rangliste. Damit geht er in der Altersklasse U15 auch als Favorit in die Bayerischen Meisterschaften, die am kommenden Wochenende in der Halle der Neu-Ulmer Christoph-Probst-Realschule stattfinden. In Fürth konnten noch weitere Neu-Ulmer überzeugen.

Bei den Frauen gab es gleich zwei Silbermedaillen. Lara Kast unterlag in der U15 erst im Finale der Münchnerin Christina Tsogidis. Bei der weiblichen U17 erreichte Marlene Best erstmals das Finale und verlor dann gegen Eleftheria Soulemezi vom FC München knapp mit 12:15. Geeske Niehues wurde hier gute Siebte. Für David Böhme war bei der U11 im Viertelfinale Endstation.

Für Bosserhoff war der Sieg die Krönung eines starken Wettkampfs. Gegen Dauerrivale Niklas Diestelkamp aus München siegte er in einem hochklassigen Finale mit 15:11 „Ich freue mich sehr über den Sieg in Fürth und über die Führung in der Rangliste“, sagte der 14-Jährige: „Die Favoritenrolle für die Bayerischen Meisterschaften nehme ich gerne an.“

In der höheren Altersklasse U17 lief es für ihn erwartungsgemäß nicht ganz so gut. Immerhin reichte es zu Rang sechs. „Offenbar habe ich meinen Sieg bei der U15 zu sehr gefeiert“, scherzte Bosserhoff hinterher. Arwin Kappl unterlag in dieser Altersklasse im Viertelfinale knapp mit 14:15 dem Münchner Martin Pearce.

Die Neu-Ulmer sind also gerüstet für die Bayerischen Meisterschaften in eigener Halle, Medaillenchancen haben sie in fast allen Altersklassen. Zu dieser Meisterschaft werden rund 200 Starter aus dem gesamten Freistaat erwartet. Los geht es am Samstag um 9 und am Sonntag um 9.30 Uhr. (az)

