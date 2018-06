Die Saisonplanung des TSV Obenhausen läuft

vor 45 Min.

Die Meistermannschaft des TSV Obenhausen. In der Bezirksliga will der Klub kaum verändert antreten. Bis jetzt gibt es keine Abgänge und nur zwei Neuverpflichtungen.

Als torhungrigste Mannschaft der Kreisliga A Iller hat der TSV Obenhausen den Aufstieg geschafft. So geht es für das Team weiter.

Von Oliver August

Durch einen lockeren 4:0-Erfolg am vorletzten Spieltag gegen die Reserve des SC Staig errang der TSV Obenhausen die langersehnte Meisterschaft der Fußball-Kreisliga A Iller und spielt somit in der kommenden Saison im Oberhaus des Fußballbezirks – der Bezirksliga.

Ein Blick in die jüngste Historie des TSV zeigt, dass die Mannschaft in den vergangenen Jahren überaus erfolgreich gearbeitet hat. Allein in den vergangenen fünf Jahren nahm die Truppe dreimal an den Relegationsspielen teil, scheiterte aber jeweils. Dem Abteilungsleiter und Abwehrrecke Sebastian Gößler schmeckt der Titelgewinn deshalb besonders gut: „Das war absolut wichtig für die Mannschaft und den ganzen Verein, endlich einmal die Früchte unserer Arbeit einzufahren. Es war nicht immer ganz einfach, mit der Bürde des Favoriten umzugehen. Die Jungs haben das aber super umgesetzt.“

Der Schlüssel zum Erfolg war für ihn auch die Homogenität des Teams: „Wir hatten eine ausgeglichene Mischung aus jugendlichem Elan und Erfahrung auf dem Platz.“ Einen großen Beitrag am Erfolg hat auch Spielertrainer Ulrich Klar. Ein weiterer Garant war sicherlich auch Kapitän Klaus Jehle, der wie schon in den vergangenen Spielzeiten mit seinen 24 Toren wesentlich zum Gelingen der Saison beitrug. Dennoch sieht der Abteilungsleiter das Abschneiden als gesamtheitlichen Erfolg des Kollektivs. Mit 76 erzielten Treffern war der TSV die torhungrigste Mannschaft der Liga. Im Defensivbereich stellte er mit 29 Gegentoren das zweitbeste Team der Staffel.

Bislang zwei Neue beim TSV Obenhausen

Nach dem Sieg gegen den SC Staig II initiierten die Spieler samt Anhang eine spontane Meisterfeier auf dem Sportgelände. Das war aber erst der Auftakt zu einer regelrechten Festwoche. Zum letzten Auswärtsspiel nach Aufheim reiste das Team mit dem Bus an. Den Abschluss bildete einen Tag später ein Umzug mit allen Abteilungen des TSV Obenhausen durch das Dorf inklusive eines großen Festes. Über zwei Wochen ist das nun her. Jetzt geht es mit der Planung los.

Das Unterfangen Bezirksliga soll zu großen Teilen mit dem vorhandenen Kader angegangen werden, denn Abgänge sind nicht zu verzeichnen. Zwei Neuzugänge stehen auch schon fest. Zum einen ist das Dominik Zwatschek vom SV Pfaffenhofen, zum anderen Christian Hille vom Bezirksligisten SC Staig. Mehr muss nicht unbedingt sein: „Wir setzten und vertrauen auf unser Erfolgsteam“, sagt Abteilungsleiter Sebastian Gößler. Die Zielsetzung ist mit dem Klassenerhalt auch ganz klar definiert. Als Meisterschaftsfavoriten hat Gößler den FC Blaubeuren und Türkspor Neu-Ulm auserkoren. Trainingsauftakt beim Neuling ist der 8. Juli.

