Die Ulmer wehren sich zumindest

In den Schlussminuten kamen die Ulmer noch ein bisschen ran. An Trey Landers (Nummer 3) lag das nicht so sehr.

Aber gegen ein Berlin in dieser Besetzung muss man auch ohne Osetkowski nicht zwingend verlieren

Von Pit Meier

Es stellt sich die bekannte Frage nach dem halb vollen oder dem halb leeren Glas. Kann Ratiopharm nun damit zufrieden sein, den deutschen Basketball-Meister Alba Berlin auch ohne den leicht an der Schulter verletzten und deswegen geschonten Center Dylan Osetkowski ein bisschen geärgert und letztlich nur einigermaßen knapp mit 83:93 verloren zu haben? Oder überwiegt nach der ersten Saisonniederlage in der Bundesliga die Enttäuschung? Berlin steckt schließlich durch die Doppelbelastung in Bundesliga und Euroleague im Dauerstress und hat ungleich größere personelle Sorgen als die Ulmer: Bei Alba fehlten am Samstag mit dem Schweden Marcus Eriksson und dem US-Center Ben Lammers gleich zwei verletzte Stammkräfte. „Wir haben unheimlich viele Spiele und unheimlich wenige Spieler“, klagte Johannes Thiemann vor der Partie im Interview mit Magenta-Sport. Da wusste der Berliner Nationalspieler noch nicht, dass sich kurz danach schon in Halbzeit eins auch Peyton Siva mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel für den Rest des Abends verabschieden würde.

Osetkowski schaute sich das alles in der Berliner Mercedes-Benz-Arena von der Bank aus an, der Kalifornier hat sich am vergangenen Mittwoch in Malaga an der Schulter wehgetan. „Wenn er fehlt, dann verändert das viel für uns“, sagte sein Mannschaftskamerad Thomas Klepeisz. Das ist sicher richtig, auch wenn vor allem Nicolas Bretzel eindrucksvoll in die Bresche sprang: Der 21-jährige 2,12-Meter-Mann durfte diesmal mehr als 14 Minuten lang ran und kam auf acht Punkte ohne Fehlwurf aus dem Feld.

Die Berliner begannen mit einem Blitzstart – genau den hatte der Ulmer Kapitän Per Günther vorhergesagt, zu verhindern war er von seiner Mannschaft nicht. Nach anderthalb Minuten und drei Dreiern hieß es 11:2 für den deutschen Meister. Die Ulmer drehten die Partie zwar vorübergehend und führten zu Beginn des zweiten Viertels mit 25:20. Aber nach einem 14:0-Lauf des deutschen Meisters und einem Berliner 51:41-Vorsprung zur Halbzeit war die Partie frühzeitig entschieden. Alba verwaltete das Spiel nun sicher, auch wenn Ulm vor allem dank des gut aufgelegten Demitrius Conger im Schlussabschnitt immer mal wieder auf sechs oder sieben Punkte ran kam. Aber ein guter Amerikaner ist halt zu wenig, um ein Spiel zu drehen, wenn die anderen bestenfalls Durchschnitt sind. Trey Landers war bisher nicht einmal das. Dass ausgerechnet er in den letzten Minuten lange auf dem Feld stand, das war für die Ulmer nicht wirklich hilfreich, aber entscheidend war es auch nicht.

Die Profis von Ratiopharm Ulm müssen zwischen dem 26. Dezember (zu Hause gegen Oldenburg) und dem 9. Januar (auswärts in Ludwigsburg) jeden dritten Tag ran. Neu im Kalender ist dabei das Nachholspiel gegen Bamberg am Dreikönigstag um 19 Uhr.

