03.12.2018

Die mit dem Ball tanzen Lokalsport

Illertissen hält mit den Bayern-Talenten lange Zeit gut mit. Aber die hatten unter anderem einen Mann dabei, der am Mittwoch noch Champions-League gespielt hat

Von Jürgen Schuster

Am Ende war es typisch FC Bayern München: Zwei gelungene Aktionen reichten der Münchner Bundesligareserve am Samstag zum 2:0-Auswärtserfolg beim FV Illertissen. Allerdings wehrten sich die Gastgeber nach Kräften, hielten die sehenswerte Partie vor 650 Zuschauern lange offen und ließen den Talenten des Rekordmeisters wenig Raum zur Entfaltung.

Zu Beginn sah das jedoch noch ganz anders aus. Nervöse Illertisser verteilten Einladungen gleich reihenweise. Bereits nach zwei Minuten feuerte Meritan Shabani einen ersten Warnschuss auf das FVI-Tor ab. Felix Kielkopf, diesmal für Kevin Schmidt zwischen den Pfosten, hatte dabei mächtig Glück. Er konnte Shabanis Geschoss nur in die Mitte abklatschen, die Bayern-Stürmer nutzten den Fauxpas aber nicht aus. Erst nach 20 Minuten fingen sich die Hausherren und waren fortan auf Augenhöhe. Es folgte eine der Schlüsselszenen des Spiels: Eine Abwehraktion im Münchner Strafraum gegen Maurice Strobel bewertete Schiedsrichter Thomas Ehrnsperger zunächst als elfmeterreif (22.). Nach Rücksprache mit Strobel und dem Assistenten an der Linie nahm Ehrnsperger diese Entscheidung wieder zurück.

Unabhängig von seinem fairen Verhalten in dieser Szene war Strobel auch einer der herausragenden Akteure auf dem Feld. Er hatte noch vor der Pause zwei gute Möglichkeiten. Erst eroberte Strobel einen Ball im Mittelfeld, nach einem Sprint über das halbe Feld hätte er aber besser selbst abgeschlossen, anstatt den Ball noch einmal quer zu legen (36.). Drei Minuten später musste Bayern-Keeper Christian Früchtl gegen Strobel Kopf und Kragen riskieren.

Auch nach dem Seitenwechsel spielte der FV Illertissen munter mit. Dann zeigten die Münchner, was individuelle Klasse ist. Meritan Shabani schloss mit einem trockenen Schuss in den oberen Winkel einen guten Spielzug zur Führung ab (65.). Wenig später verfehlte ein Celiktas-Schuss nur knapp sein Ziel (68.). Im Gegenzug erhöhte Wooyeong Jeong überlegt auf 2:0. Der Koreaner, der am vergangenen Mittwoch noch in der Champions League gegen Lissabon gespielt hatte, war der auffälligste Mann aufseiten der Bayern. Die ließen danach nichts mehr zu. Während sie am kommenden Freitag noch einmal gegen den FC Schweinfurt ran müssen, hat sich der FV Illertissen damit in die Winterpause verabschiedet.

FV Illertissen: Kielkopf – Pangallo, Strahler, Krug, Buchmann – Herzel (46. Zeller), Nebel, Celiktas, Scioscia (72. Rausch) – M. Strobel, Schröter.

