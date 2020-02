26.02.2020

Dieser Auftritt soll noch getoppt werden

Basketballer laden zum Orange-Dinner

Gesprächsstoff hat das Orange-Dinner schon immer geliefert. Mal rappte Deonte Burton auf der Bühne, mal griff Star-Trompeter Joo Kraus ganz tief in die Sound-Kiste und im vergangenen Jahr servierte Kapitän Per Günther die Nachspeise nur mit einer Schürze bekleidet. Dass es auch in diesem Jahr eine Überraschung geben könnte, das hat der frühere Nationalspieler Anton Gavel unlängst angedeutet: „Ich bin der Meinung, dass Per seinen Auftritt toppen sollte.“ Am Sonntag, 29 März, geht die Abendveranstaltung im Sendener Husqvarna-Store in ihre siebte Auflage. Seit 2013 veranstaltet der Verein BBU ‘01 gemeinsam mit den Basketball-Profis von Ratiopharm Ulm ein festliches Abendessen für den guten Zweck. Alle Einnahmen aus dem Orange-Dinner kommen den beiden Sport- und Inklusions-Projekten zugute, die der Klub in der Region etabliert hat: Den BBU ‘01 Specials und dem Projekt Rollstuhlbasketball macht Schule.

Das Dreigänge-Menü kommt auch in diesem Jahr aus der Küche von Markus Kreutle. Der Chef-Koch des Hotel-Restaurants Feyrer kocht als Partner von Ratiopharm Ulm schon zum vierten Mal für das Orange-Dinner. Ebenso oft fand die Veranstaltung auch schon im Husqvarna-Store statt. Diese Tradition wird in diesem Jahr zu Ende gehen. Denn das Dinner zieht wie der gesamte Verein im Sommer in den Orange-Campus um. (az)

Der Vorverkauf für Vereinsmitglieder ist bereits angelaufen. Tickets im freien Verkauf gibt es ab Donnerstag um 12.12 Uhr unter shop.bbu01.com

