vor 60 Min.

Dieses Spiel liefert Gesprächsstoff Lokalsport

Illertissen verliert wegen einer umstrittenen Entscheidung zwei Punkte

Bayreuth Durch das 1:1 beim Tabellenletzten SpVgg Bayreuth hat der FV Illertissen eher zwei Punkte verloren, als einen Zähler gewonnen. Die Gäste waren nämlich insgesamt die reifere und technisch bessere Mannschaft. Zudem erwischten sie einen perfekten Start und lagen schon nach wenigen Minuten durch ein Tor von Felix Schröter mit 1:0 in Führung. Dass sie schon eine knappe Viertelstunde danach den Ausgleich hinnehmen mussten, war aus ihrer Sicht unglücklich. Shpetim Sulejmani verwandelte einen Freistoß innerhalb des Strafraums zum 1:1 (19.). Vorausgegangen war ein Pfiff des Unparteiischen Matthias Zacher aus Nußdorf am Inn, weil Torhüter Janik Schilder beim Abschlag angeblich den Ball zu lange gehalten hatte. Wütende Proteste der Illertisser konterte der Schiri mit der Aussage, dass er den Torhüter zuvor ermahnt habe. Fast wären die Illertisser kurz darauf sogar in Rückstand geraten, doch Verteidiger Max Zeller warf sich am Fünfer in den Schuss von Sulejmani.

Viel mehr hatte Bayreuth aber nicht zu bieten, der FVI übernahm nun die Initiative und hatte nach einer halben Stunde eine gute Möglichkeit, selbst in Führung zu gehen. Allerdings jagte Maurizio Scioscia nach dem Zuspiel von Tim Buchmann den Ball am langen Eck vorbei. Die Gastgeber tauchten lediglich Sekunden vor der Pause noch einmal vor dem Illertisser Tor auf, doch Sulejmani verstolperte.

Nach der Halbzeit änderte sich wenig am Spielverlauf, Illertissen nahm immer wieder das Heft in die Hand, Bayreuth setzte Kampfgeist dagegen. Mindestens zwei Mal hätte der FVI den Siegtreffer erzielen können. Doch Burak Coban nach seinem Alleingang und Marco Hahn hatten kein Glück bei ihren Versuchen. Nach einem Gewaltschuss von Volkan Celiktas, der kurz zuvor seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte, blieb der Ball in der Bayreuther Abwehr hängen.

FVI-Trainer Stefan Anderl konnte mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden sein: „Wir waren die bessere Mannschaft und haben nur zwei Aktionen von Bayreuth zugelassen. Wir hatten die besseren Torchancen und die bessere Spielanlage.“ (hs)

FV Illertissen: Schilder – Zeller, Celiktas, Strahler, Herzel (67. Rausch) – Buchmann, Nebel, Hahn, Coban – Schröter (88. Caravetta), Scioscia (58. M.Strobel).

