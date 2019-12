vor 17 Min.

Diesmal reicht den Devils das eine Spiel

Verletztenliste ist länger geworden

Für den VfE Ulm/Neu-Ulm steht am Wochenende nur ein Spiel auf dem Programm. Am Sonntag (18 Uhr) ist der Tabellenführer der Eishockey-Landesliga in Farchant im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Diesmal passt der Spielplan den Devils gut in den Kram, denn die Verletztenliste ist länger geworden. Neben dem Langzeitverletzten Joschua Eckmann, der demnächst wieder leicht trainieren wird, fehlen aktuell Benedikt Stempfel, Jonathan Schalk (beide Leistenprobleme), Nicklas Dschida (Schleimbeutel an der Schulter) und Torhüter Martin Niemz (Bänderdehnung am Knie). Ob Armin Nußbaumer die Auswärtsfahrt mitmacht, ist auch noch nicht sicher, da er Vaterfreuden entgegensieht. Geschäftsführer Patrick Meißner sagt: „Es ist eine glückliche Konstellation, dass wir nur einmal spielen.“

Vor zwei Wochen gewannen die Devils das Hinspiel mit 8:1. Mit einem ähnlich klaren Resultat rechnet diesmal niemand, zumal bei Farchant einige damals verletzte Spieler wieder fit sind. Meißner ist sich sicher: „Das wird ein ganz anderes Spiel.“ Mit der nötigen Einstellung sollten beim Drittletzten der Tabelle, der nach zuvor neun Niederlagen in Serie zuletzt einen 9:6-Erfolg gegen Wörishofen feiern konnte, trotzdem drei weitere Zähler eingefahren werden. (duja)

