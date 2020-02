18.02.2020

Dominante Ulmer

Korbinian Völkl gewinnt die Oberschwäbische Crosslauf-Serie

Bereits einen Tag nach den Landestitelkämpfen in Weinstadt trat ein großer Teil der Athleten vom SSV Ulm 1846 zum vierten und letzten Rennen der Oberschwäbischen Crosslauf-Serie in Vogt bei Ravensburg an.

Auf dem neuen und 7,5 Kilometer langen und dabei sehr hügeligen neuen Wiesenkurs – sechs Runden mussten die Teilnehmer im Hauptlauf absolvieren – setzte sich am Ende wiederum Korbinian Völkl (25:22,2 Minuten) gegen seinen Vereins- und Trainingskameraden Aimen Haboubi (25:29,9 Minuten) durch und holte sich dabei neben dem Tagessieg auch den Gesamtsieg in der Serienwertung, in der Aimen Haboubi, der Sieger der Jahre 2016 und 2017, genau wie 2018 und 2019 Zweiter wurde.

Vierter in der Tageswertung über die 7,5 Kilometer wurde Florian Will (26:30,2 Minuten) und auch in der Serie reichte diese Platzierung zu Rang vier. Nico Russ, der Ulmer Neuzugang, steigerte sich im letzten Wettbewerb auf Rang sieben (27:17,8 Minuten).

Da die Top-Favoritin bei den Frauen, Marlene Gomez Islinger vom SSV Ulm 1846, die bereits zuvor schon zwei Läufe überlegen für sich entschieden hatte, wegen Erkrankung fehlte und so nicht in die Serienwertung kommen konnte, rutschte Lena Humburger als Tageszweite (30:56,7) am Ende noch auf die zweite Position in der Gesamtwertung.

Beide Ulmer Teams entschieden zudem auch noch die Serienwertungen in der Männer- und der Frauen-Konkurrenz.

Erfreuliches gab es auch während der gesamten Veranstaltung mit insgesamt vier Austragungen in Blitzenreute, Birkenhard, Reute und Vogt aus Sicht des SC Vöhringen zu vermelden. Denn hier holte sich Julian Merk in der Altersklasse U14 nicht nur den Tagessieg in Vogt (über einen Kilometer in 4:35,0 Minuten), sondern auch den Erfolg in der Serienwertung. (pok)

Themen folgen