Dornstadt macht den Anfang

Biathleten beenden eine lange Pause

Nach der Corona-Zwangspause hat am Biathlonzentrum Dornstadt der erste Wettkampf stattgefunden. Der DAV Ulm war als Veranstalter der Sommer-Landesmeisterschaften für den SC Gosheim eingesprungen. Ein umfassendes Hygienekonzept, eine weitläufige Anlage und disziplinierte Athleten sowie Zuschauer waren die Grundlage. Sportlich dominierte die 15-jährige Julia Tannheimer die Wettkämpfe.

Der Dornstadter Trainer Matthias Rösch hatte seine Trainingsgruppe, die sich mitten in der Vorbereitung auf die Wintersaison befindet, in den Wettkampf geschickt – darunter auch Julia Tannheimer. Die große deutsche Nachwuchshoffnung ließ den Sommerspezialisten auf der Laufstrecke keine Chance und sicherte sich nicht nur mit gehörigem Abstand beide Landesmeistertitel im Sprint und Einzel der Jugend, sondern war auch schneller als alle älteren Sportlerinnen.

Die Target-Sprint-Weltmeisterin Jana Landwehr war eigens aus Dortmund angereist, um einen Wettkampf laufen zu können, denn bislang hat sich noch kein anderer Verein in Deutschland an eine Ausrichtung ran getraut. Sie ist allerdings ebenso wie die Ulmer Junioren-Weltmeisterin Madlen Guggenmos auf den Langsprint spezialisiert. Zudem sind Target-Sprinter mit dem Luftgewehr zugange, während in Dornstadt mit dem Kleinkaliber geschossen wurde. Jana Landwehr, die auch kaum trainiert hatte, da es in ihrer Heimat keine Außen-Schießanlage gibt, musste sich Anja Fischer (Ennetach) im Einzel über sechs Kilometer geschlagen geben. Im Sprint über die halbe Distanz und zwei Schießen leisteten sich beide Frauen jeweils fünf Fehler. Im Ziel hatte Landwehr 13,5 Sekunden Vorsprung.

Bei den Juniorinnen wechselten sich Madlen Guggenmos und Eva Keller (Gosheim) auf dem obersten Podest ab, wobei die Ulmerin im Einzel nach starkem Schießen mit nur drei Fehlern siegte.

Bei den Männern feierte Dominik Hermle (Gosheim) einen Doppelsieg. In einem spannenden Sprint über vier Kilometer war er nach drei Fehlern und einer Gesamtzeit von 15:13,2 Minuten ganze vier Sekunden schneller als Tobias Giering (Starzach), der seit Jahren mit seiner Laufstärke zur deutschen Spitze gehört. Im Einzel über sieben Kilometer war der Abstand von Hermle auf den Zweitplatzierten Sven Keinath aus Meßstetten mit 2:18,4 Minuten deutlicher. Giering nahm sich am Schießstand mit zehn Fehlern selbst aus dem Rennen. Die beiden Konkurrenten hatten bei vier Schießen jeweils sechs Fahrkarten produziert. Jeweils Sechster wurde Philipp Kirchmaier als einziger Vertreter des DAV Ulm.

Die Titel bei den Junioren gingen an Lukas Adam (Bondorf) und Kevin Kainz (Holzmaden), in der Jugend waren David Schmutz und Matthias Rauch aus der Dornstadter Trainingsgruppe erfolgreich. (AZ)