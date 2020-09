00:01 Uhr

Drei Medaillen für junge Ulmer

Im Hochsprung geht Silber an Marie Jung und Max Baur

Mit drei Medaillen lieferte der Leichtathletik-Nachwuchs des SSV Ulm 1846 bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Heilbronn ein starkes Ergebnis ab.

Zunächst kam Marie Jung im Hochsprung der U18 mit 1,74 Meter bis auf einen Zentimeter an ihre Saisonbestleistung heran und holte damit Silber. Nur die geringere Zahl an Fehlversuchen entschied zugunsten der Meisterin. Sogar einen Zentimeter drauf legen konnte Max Baur ebenfalls im Hochsprung. Nach zähem Start schwang er sich gleich im ersten Versuch über 2,01 Meter und scheiterte erst an 2,04 Meter, die nur der Westfale Elias Dickel an diesem Tag überquerte. Damit holte auch Baur Silber.

Bronze ging zudem an Hürdensprinterin Jule Tiltscher in der Altersklasse U20. Nach insgesamt sechs Startversuchen im Halbfinale und Finale, während denen auch zwei Mitfavoritinnen durch Fehlstarts auf der Strecke blieben, behielt die Ulmerin die Nerven und rannte mit 13,97 Sekunden auf den dritten Platz. (chu)

