28.04.2018

Drei Partien übrig Lokalsport

Ulm will den WFV-Pokal gewinnen, die Liga ist zweitrangig.

Fokus liegt auf dem Pokal

Von Gideon Ötinger

Die Regionalliga Südwest ist für die Fußballer des SSV Ulm 1846 Fußball zurzeit ja eher eine Pflichtaufgabe als die Herausforderung, die sie noch vor wenigen Wochen gewesen war. Der Klassenerhalt ist durch und alles andere ist nur noch Kosmetik. Hauptziel ist seit Mittwochabend der Gewinn des WFV-Pokals. In dessen Finale stehen die Ulmer am Pfingstmontag, 21. Mai, gegen den TSV Ilshofen.

Bis dahin stehen noch drei Ligaspiele auf dem Plan der Spatzen. Los geht es heute (14 Uhr) im Donaustadion gegen die TuS Koblenz, die immer noch um den Klassenerhalt in der Regionalliga kämpft. Auf Platz 17 stehen die Rheinland-Pfälzer gerade und damit mitten im Gefahrengebiet. Deshalb wäre für die „Schlängel“ ein Sieg enorm wichtig. Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht.

In den vergangenen vier Auswärtsspielen blieben die Koblenzer unbesiegt – bei drei Siegen und einem Unentschieden. Mit drei Punkten könnte die TuS an den Stuttgarter Kickers (derzeit Platz 15) vorbeiziehen, die an diesem Wochenende spielfrei sind.

Für die Ulmer Stammkräfte wird es darum gehen, bis zu Pfingsten fit zu bleiben. Gleichzeitig kündigte Trainer Tobias Flitsch schon an, in den letzten Saisonspielen auch diejenigen Spieler auflaufen zu lassen, die während der Spielzeit nur kaum zum Einsatz gekommen waren. Bei der 1:3-Niederlage gegen Astoria Walldorf vom vergangenen Sonntag hat es Flitsch vorgemacht. (gioe)

