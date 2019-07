vor 13 Min.

Drei Tage, das volle Programm

Reitturnier an nur einem Wochenende

Bisher waren für die Reitturniere beim RFV Weißenhorn zwei Wochenenden im Juli reserviert, diesmal wird das komplette Programm vom morgigen Freitag bis zum Sonntag absolviert. Am Freitag finden neben den Jungpferdeprüfungen auch L- und A-Dressuren auf dem Gelände an der Illerberger Straße statt. Am Samstagvormittag werden dann auf zwei Dressurplätzen weitere Prüfungen im E- und A-Bereich sowie die Reiterwettbewerbe durchgeführt. Auf der Geländestrecke des Vereins müssen in der Führzügelklasse „Cross Country“ Kinder im Alter bis zu zehn Jahren mit ihren Ponys und Pferden auch bergauf und bergab reiten sowie einfach Hindernisse überwinden.

Das Niveau im Springparcours stellt dann gleich hohe Anforderungen, denn die Prüfungen der Klassen L und M* eröffnen den Samstagnachmittag. Spannend ist auch die Klasse E, in der die Reiter einen normalen Parcours sowie die Geländestrecke mit Baumstämmen und einem Teich in Angriff nehmen. Zum Abschluss steht ein paarweise gerittenes Stafettenspringen der Klasse A* auf dem Programm.

Am Sonntag finden wieder Springprüfungen vom Springreiterwettbewerb bis zur Klasse L statt. Die Finalprüfung ist das Derby der Klasse A** auf der Geländestrecke.

Insgesamt wurden von 290 Teilnehmern rund 640 Startplätze auf etwa 465 Pferden reserviert. Auch bekannte Reiter wie Walter Maucher, Falk Pewestorf, Christina Jorck-Jorckston, Ellen Fink und Vielseitigkeitsreiter Bodo Battenberg haben sich für das Weißenhorner Turnier angemeldet. (az)

Geritten wird am Freitag ab 9.30 Uhr, am Samstag ab 8.30 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr.

