Dreifachsiege in zwei Rennen für Ulmerinnen

Ein Läufer wird den Verein verlassen und aufhören

Zwei äußerst selten vorkommende „Double Triple“, also Dreifachsiege, feierte das Mittelstrecken-Trio des SSV Ulm 1846 mit Lena Humburger, Tanja Majer und Marie Sophie Stolte bei der 33. Auflage des traditionellen Neustadter Läufer-Meetings, einer zweitägigen Veranstaltung am vergangenen Wochenende.

Bei zunächst guten äußeren Bedingungen am Freitagabend, an dem die 800 Meter in gemischten Rennen ausgetragen wurden, entschied Lena Humburger den A-Lauf klar mit 2:12,88 Minuten für sich. Sie nähert sich also allmählich wieder ihrer Bestzeit aus dem Jahre 2019 an. Tanja Majer, die unterwegs mehrfach von mitlaufenden Männern behindert wurde, konnte sich am Ende auf Rang zwei mit 2:17,23 Minuten vorarbeiten, ihren Hausrekord verfehlte sie dabei um knapp drei Zehntel. Überraschend gab es zudem Platz drei für Langstreckenspezialistin Marie Sophie Stolte (2:28,14).

Ganz anders war das Wetter am Sonntagnachmittag. Es goss wie aus Kübeln, eine echte Vorbereitung und Aufwärmen waren unmöglich. Trotzdem gelang es wiederum Lena Humburger nach einem eigentlich viel zu schnellen Beginn durch den Tempomacher, auch über 1500 Meter am Ende vorne zu sein und mit 4:35,14 eine neue persönliche Bestmarke aufzustellen. Tanja Majer, die ebenfalls zu schnell gestartet war, musste sich völlig alleine über die Runden quälen und wurde mit für sie nicht zufriedenstellenden 4:45,52 Minuten erneut Zweite. Als Dritte verbesserte sich Marie Sophie Stolte auf jetzt 4:51,05 Minuten.

Sehr stark lief auch bei den Männern über 1500 Meter Korbinian Völkl, immer noch an einer muskulären Verletzung im Oberschenkel leidend, als Vierter im A-Rennen mit 3:56,34 Minuten. Der Arzt wird am kommenden Wochenende letztmals für den Ulmer Großverein bei den Landesmeisterschaften im Donau-Stadion an den Start gehen. Er beendet seine Karriere mit Ablauf dieser Saison. (pok)