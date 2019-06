vor 58 Min.

Dressurreiten auf höchstem Niveau

Zahlreiche Sichtungen in Babenhausen

Vom heutigen Freitag bis zum Sonntag finden zum fünften Mal die Dressurtage auf der Reitanlage an der Bahnhofstraße in Babenhausen statt. Auf zwei Plätzen stellen Reiter aus dem gesamten Bundesgebiet ihre Pferde in Prüfungen von der Dressurpferdeprüfung A bis zur anspruchsvollen Prüfung der Klasse S*** vor.

Sichtungen der bayerischen Nachwuchsreiter für die deutschen Meisterschaften, Qualifikationsprüfungen für das Bundeschampionat, für den Gert-Gussmann-Cup, die „Stars von Morgen“, den Nymphenburgs‘s TFD-Cup und zur bayerischen Amateurmeisterschaft versprechen ein hohes Niveau.

Vor allem am Sonntag reiht sich mit drei verschiedenen Kürprüfungen mit Musik und der Qualifikation für das Finale der „Stars von Morgen“ auf Grand-Prix-Niveau ein Höhepunkt an den anderen.

Die Veranstaltung beginnt am heutigen Freitag um 8 Uhr mit einer Dressurprüfung S*. Am Samstag geht es um 7.30 Uhr und am Sonntag schon um 7 Uhr weiter. Die hochwertigste Prüfung S*** steht am Sonntag um 15 Uhr auf dem Programm, für sie liegen 26 Nennungen vor. (az)

