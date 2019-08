vor 20 Min.

Drittliga-Premiere in Blaustein

Der TSV spielt in dieser Saison erstmals vor heimischem Publikum

Am heutigen Samstag steht für die Handballer des TSV Blaustein um 20 Uhr das erste Drittliga-Heimspiel an. Vor erwartungsgemäß vollen Rängen gilt es in der Lixsporthalle, gegen die TuS Dansenberg nach der bitteren 24:31-Auftaktniederlage in Oppenweiler eine Woche zuvor auch in der Außenseiterrolle die Heimchance zu nutzen.

Die Gäste zählen allerdings zu den Meisterschaftsfavoriten und haben mit ihrem Topspieler Loric Laurent ein gewaltiges Ass in ihren Reihen. Im letzten Spiel drehte er fast im Alleingang die Spitzenpartie gegen Horkheim trotz eines Sechs-Tore-Rückstandes. Mit 13 Toren verhalf er seinem Team noch zur 29:29-Punkteteilung.

Blausteins neuer Trainer Sandro Jooß setzt im Spiel David gegen Goliath auf die Unterstützung des begeisterungsfähigen Blausteiner Publikums: „Gerade am Anfang der Saison sind noch nicht alle Mannschaften perfekt eingespielt. Da sehe ich unsere Chance, mit absolutem Willen und Konstanz dagegenzuhalten. Auch wenn der Gegner sich mal als stärker erweisen sollte, unsere Leistung muss stimmen. Damit wir in den kommenden Wochen und Monaten positiv darauf aufbauen können.“ (rfu)

