Egg entspannt, FVI II muss noch zittern

Knapper Vorsprung auf den Relegationsplatz

Die einen haben ihn bereits sicher und können befreit aufspielen, die anderen stehen noch unter Zugzwang: Vier Spieltage vor Saisonende ist der Klassenerhalt des SV Egg sicher, beim FV Illertissen II muss hingegen noch gezittert werden. Im Illertal hat man nur vier Punkte Abstand auf die Relegationsplätze und möchte unbedingt die Abstiegsrelegation vermeiden.

Im Gegensatz zu Egg konnte der FV Illertissen II wenigstens am Ostermontag ausspannen. Die Heimniederlage am Ostersamstag gegen die Überflieger vom TSV Landsberg hat den FVI nicht besonders umgehauen. Dafür gilt es am Samstag (14 Uhr) im heimischen Vöhlinstadion umso mehr. Will sich Illertissen von den Relegationsplätzen fern halten, müssen im Duell der Illeranrainer gegen Aufsteiger FC Kempten unbedingt Punkte her. Besonders, weil am Wochenende mit Wolfratshausen gegen Oberweikertshofen sowie Gundelfingen gegen Garmisch-Partenkirchen zwei direkte Kellerduelle auf dem Programm stehen, deren Ausgänge auch direkte Auswirkungen auf den Tabellenplatz des FVI haben können. Eine Entscheidung könnte in der bayrischen Landesliga Südwest am Wochenende auch schon fallen. Holt Kaufbeuren beim TuS Geretsried einen Punkt, wäre der SC Oberweikertshofen nach sechs Jahren in der Liga bereits abgestiegen.

Acht Spiele in vier Wochen – über einen Mangel an Beschäftigung konnten sich die SVE-Akteure nach der Winterpause beileibe nicht beschweren. Als Lohn durften sie sich dafür über den vorzeitigen Klassenerhalt freuen. „Das Muss ist raus, jetzt kommt der Spaß am Fußball“, sagt Eggs Trainer Gerry Schedel. Mit den vier Punkten aus den beiden Partien an Ostern habe man einen Riesenschritt dazu gemacht. Am morgigen Sonntag (15 Uhr) geht Schedel mit dem Team zum vorletzten Mal in dieser Saison auf Reisen nach Mering. (jürs)

