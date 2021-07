Egg scheitert nur knapp

4:5 im Pokal gegen Bayernligisten Kottern

Ein spannendes und überaus torreiches Qualifikationsspiel zum bayerischen Verbandspokal bekamen die Zuschauer in Egg an der Günz geboten. Dort mussten sich die gastgebenden Landesliga-Kicker nur knapp mit 4:5 dem favorisierten Bayernligisten TSV Kottern geschlagen geben.

Eggs Manuel Schedel sprach von einem verdienten Sieg der Gäste und davon, dass sich die höhere Qualität durchgesetzt habe. Die Fußballer aus dem Kemptener Stadtteil Sankt Mang lagen bereits nach wenigen Minuten mit 2:0 in Führung. Julian Feneberg nutzte nach einem Einwurf einen Patzer in der Egger Hintermannschaft (3.). Matthias Jocham ließ wenig später SV-Schlussmann Constantin Seibl keine Abwehrchance (9.). Erst jetzt begannen die Hausherren, sich am Geschehen zu beteiligen.

Simon Schropps Anschlusstreffer kam unter gütiger Mithilfe von Kotterns Torhüter Tobias Heiland zustande. Beim Freistoß aus großer Distanz hatte sich der Schlussmann völlig verschätzt und ließ den Ball passieren (15.). Von nun an verlief das Spiel weitgehend ausgeglichen. Einen Schuss von Manuel Schedel parierte Heiland noch, gegen den Abstauber von Torsten Schuhwerk war er allerdings machtlos (39.). Unmittelbar vor dem Seitenwechsel gingen die Hausherren sogar in Führung. Diesmal war es Schedel, der einen Fehler in der Gästeabwehr zum 3:2 nutzte (45.+2).

Nach der Pause brauchten beide Teams einige Zeit, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Dann wurde es interessant. Erst traf Jocham aus spitzem Winkel zum 3:3 (56.), ehe Manuel Schropp mit seinem Tor zur neuerlichen Führung die passende Antwort lieferte (58.). In der Schlussphase war dem Landesligisten, dem auch einige Stammkräfte fehlten, dann der Kräfteverschleiß anzumerken. Durch zwei Tore des eingewechselten Philipp Meisinger kam Kottern zum letztlich nicht unverdienten 5:4-Erfolg (76., 83.). (jürs)

SV Egg an der Günz Seibl – Morina, Chr. Jehle, Heinle, Rauh – Binder (60. Walter), Hölzle, S. Schropp, Schuhwerk – M. Schedel, M. Schropp.